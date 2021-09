Búrka Nicholas zosilnela na hurikán

Houston 14. septembra (TASR) – Tropická búrka Nicholas zosilnela v utorok na hurikán prvej kategórie a blíži sa k americkému pobrežiu, pričom by mohla zasiahnuť štát Texas a niektoré časti Louisiany. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.



Rýchlosť sprievodného vetra by podľa NHC mala mať maximálne 120 kilometrov za hodinu, v nárazoch bude ešte vyššia.



Očakáva sa, že búrka v oblasti Houstonu prinesie do časti stredného a horného pobrežia Texasu výdatné dažde, silný vietor a búrky, informovalo NHC.



Texaský guvernér Greg Abbott vyhlásil stav núdze pre 17 okresov vrátane metropolitnej oblasti Houston a miest pozdĺž pobrežia Mexického zálivu.



Miestne médiá informovali, že záchranné zložky sú pripravené, školy zostali zatvorené, stovky letov sú zrušené alebo meškajú a obyvatelia sú informovaní, aby zostali ostražití.