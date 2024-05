Na západnom a strednom Slovensku treba dnes rátať s búrkami

Bratislava 20. mája (TASR) - Na západnom a väčšine územia stredného Slovenska treba počas pondelka počítať s búrkami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj a väčšinu okresov Trenčianskeho kraja. Platí takisto v okresoch Rožňava a Turčianske Teplice. S búrkami treba počítať od 10.00 h do 20.00 h.



Podľa meteorológov je však malá pravdepodobnosť, že by sa vyskytli búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. Zároveň intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.