BÚRKY A SILNÝ VIETOR: SHMÚ varuje pred lejakom na východe Slovenska

Bratislava 2. júla (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku sa v nedeľu môžu vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom, vetrom či krúpami. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Brezno, Revúca, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a celý Prešovský a Košický kraj. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Počas prudkého lejaku by mohlo v priebehu 30 minút spadnúť 20 až 30 milimetrov zrážok. Nárazy vetra by mohli dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



"Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," upozornili meteorológovia.



Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako sú stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov.



Vietor môže polámať konáre, spôsobiť pád slabších stromov či menšie škody na strechách. Rizikom pre ľudí sú poletujúce trosky a nezabezpečené predmety. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.



Výstrahy platia do nedele 20.00 h.