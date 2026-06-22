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BÚRKY, VYSOKÉ TEPLOTY I POVODNE: Vydali výstrahy
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 22. júna (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) rozšíril výstrahy pred búrkami. Prvý stupeň výstrah platí v celom Žilinskom a Banskobystrickom kraji, rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja a v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. SHMÚ o tom informuje na webe. Výstrahy pred búrkami platia do 20.00 h.
Naďalej sú tiež vydané výstrahy pred vysokými teplotami, a to v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji. Tiež vo väčšine Nitrianskeho kraja a v okresoch Veľký Krtíš a Krupina. Teploty tu môžu vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
V okrese Poprad platí druhý stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou. Prvostupňová výstraha platí v okrese Prešov. Výstrahy platia do 16.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
SHMÚ varuje aj pred búrkami. Prvý stupeň výstrah platí v celom Žilinskom, Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja. Výstrahy pred búrkami platia do 20.00 h.
Naďalej sú tiež vydané výstrahy pred vysokými teplotami, a to v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Tiež v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina a Myjava. Teploty tu môžu vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.
V niektorých lokalitách Slovenska hrozia povodne. Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. V okrese Prešov zase platí výstraha prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížil.
Na viacerých miestach treba počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v okrese Levice. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami, tá sa týka Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina a Myjava.
Výstrahu druhého stupňa pred povodňami už meteorológovia vydali pre ďalšie lokality. Ide o okresy Liptovský Mikuláš, Lučenec, Spišská Nová ves a Gelnica. Výstraha druhého stupňa naďalej platí pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. Pre okres Prešov je naďalej vydaná prvostupňová výstraha. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Na viacerých miestach treba naďalej počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v okrese Levice. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami, tá sa týka Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina a Myjava.
Naďalej sú tiež vydané výstrahy pred vysokými teplotami, a to v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji. Tiež vo väčšine Nitrianskeho kraja a v okresoch Veľký Krtíš a Krupina. Teploty tu môžu vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
V okrese Poprad platí druhý stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou
V okrese Poprad platí druhý stupeň výstrahy pred prívalovou povodňou. Prvostupňová výstraha platí v okrese Prešov. Výstrahy platia do 16.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
SHMÚ varuje aj pred búrkami. Prvý stupeň výstrah platí v celom Žilinskom, Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, rovnako vo väčšine Trenčianskeho kraja. Výstrahy pred búrkami platia do 20.00 h.
Naďalej sú tiež vydané výstrahy pred vysokými teplotami, a to v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Tiež v okresoch Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina a Myjava. Teploty tu môžu vystúpiť na 33 až 34 stupňov Celzia.
Výstrahy pred povodňami platia v piatich okresoch
V niektorých lokalitách Slovenska hrozia povodne. Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. V okrese Prešov zase platí výstraha prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížil.
Na viacerých miestach treba počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v okrese Levice. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami, tá sa týka Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina a Myjava.
Výstrahu pred povodňami vydali už pre ďalšie štyri okresy
Výstrahu druhého stupňa pred povodňami už meteorológovia vydali pre ďalšie lokality. Ide o okresy Liptovský Mikuláš, Lučenec, Spišská Nová ves a Gelnica. Výstraha druhého stupňa naďalej platí pre okresy Brezno, Detva, Kežmarok a Poprad. Pre okres Prešov je naďalej vydaná prvostupňová výstraha. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Na viacerých miestach treba naďalej počítať aj s búrkami. Výstrahy platia v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v okrese Levice. Meteorológovia vydali aj výstrahu pred vysokými teplotami, tá sa týka Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja a okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Krupina a Myjava.