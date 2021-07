Búrky môžu v okresoch Tvrdošín a L. Mikuláš spôsobiť prívalové povodne

Bratislava 17. júla (TASR) - Silné búrky s krúpami môžu v okresoch Tvrdošín a Liptovský Mikuláš spôsobiť prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre tieto okresy výstrahy druhého stupňa.



Zvýšená výstraha v prípade búrok platí predbežne do 15.00 h, v prípade možného vzniku prívalovej povodne ešte o hodinu dlhšie. "Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch," upozorňujú meteorológovia.



Okrem toho v sobotu až do 22.00 h platí najnižší stupeň výstrahy pred búrkami s krúpami pre celé Slovensko, s výnimkou krajného východu. Na vysoké teploty upozorňuje SHMÚ do 18.00 h v okresoch Sobrance, Michalovce a Trebišov.