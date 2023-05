Bratislava 6. mája (TASR) - Búrky môžu v sobotu popoludní potrápiť najmä západ Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal najnižší stupeň výstrahy.



Búrky môžu byť podľa SHMÚ spojené s prudkým lejakom s intenzitou od 20 do 30 milimetrov, tiež s nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. Ich výskyt je však málo pravdepodobný.



"Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," priblížil SHMÚ na svojom webe s tým, že pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie.



Výstraha je predbežne vydaná od 15.00 h do 20.00 h pre celý Bratislavský, Trenčiansky a Trnavský kraj. Tiež pre okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a Šaľa.