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BÚRKY PRICHÁDZAJÚ NA SLOVENSKO: Výstraha platí v týchto okresoch
Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Autor TASR
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Bratislava 8. júna (TASR) - Na väčšine územia Slovenska hrozia v utorok (9. 6.) od obeda búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj. Taktiež pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa. Trvá do večera, miestami do polnoci.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.
Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj. Taktiež pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa. Trvá do večera, miestami do polnoci.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.