Búrky s krúpami môžu potrápiť Slovensko aj v nedeľu

Bratislava 17. júla (TASR) - Búrky s krúpami sa môžu takmer na celom území Slovenska vyskytnúť aj v nedeľu (18. 7.). Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Najnižší stupeň výstrahy má platiť od 10.00 do 22.00 h vo všetkých okresoch s výnimkou Michaloviec, Sobraniec a Trebišova.



"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu)," spresnili meteorológovia.



Vysoké teploty do 33 alebo 34 stupňov Celzia sa môžu v nedeľu od 14.00 do 18.00 h vyskytnúť v takmer celom Košickom kraji a tiež v okresoch Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Humenné, Snina a Vranov nad Topľou.



V sobotu do 22.00 h stále platia výstrahy pred búrkami a v niektorých oblastiach stredného i juhozápadného Slovenska hrozia prívalové povodne.