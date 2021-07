METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Búrky s krúpami môžu potrápiť aj v nedeľu

Bratislava 18. júla (TASR) - Aj počas nedele sa môžu na takmer celom území Slovenska vyskytnúť búrky s krúpami. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Prvý stupeň výstrahy má platiť do 20.00 h vo všetkých okresoch s výnimkou Sobraniec, Michaloviec a Trebišova. Na juhu a juhovýchode krajiny sa teplota môže vyšplhať až na 34 stupňov Celzia.



Meteorológovia informovali, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Vysoké teploty do 33 alebo 34 stupňov Celzia sa môžu v nedeľu od 14.00 do 18.00 h vyskytnúť v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Košice mesto, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Sobrance, Humenné a Snina.



SHMÚ doplnil, že pri takejto teplote je u niektorých osôb vysoká pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu.