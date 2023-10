Bystrík vydáva nový album Chceš to nahlas

Bratislava 18. októbra (TASR) - Spevák a skladateľ Bystrík vydáva po troch rokoch nový autorský album s názvom Chceš to nahlas. Ponúka na ňom 14 piesní, medzi nimi aj hit Ako ťa mám rád. Do života ho uvedie 20. októbra na špeciálnom koncerte v rodnej Trnave. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Nový album sme začali pripravovať pred viac ako rokom. Mal som pripravených viac pesničiek a postupne počas nahrávania sme začali vyberať, ktoré by mohli prejsť sitom. Na albume sú rytmické a melodické skladby, aj pomalšie kúsky s vážnejšími textami na dlhé zimné podvečery. Na nových pesničkách sa dá vytancovať, vyskákať, zasmiať sa, zamyslieť sa, ale aj vyplakať," hovorí Bystrík.



Hudbu na album zložil väčšinou sám Bystrík. K niektorým piesňam prispela aj celá Bystrík banda a na dvoch skladbách sa autorsky podieľali aj producent Ľubo Mazák a Juraj Adam.



"S textami je vždy väčšia starosť. Nechcete sa po rokoch opakovať, ale zároveň chcete, aby ste boli hudobne aj textovo rozpoznateľní. Aby to bola taká vaša značka. Je vždy zaujímavé, ako vašu hudbu vnímajú iní tvoriví ľudia, ako na ňu napasujú svoje myšlienky a nápady. Textami teda prispela Zuzka Smatanová, Vlado Krausz, alebo aj naša banda. Dokonca sme pár textov urobili spoločne s mojím manažérom Robom Sedlákom," konštatuje spevák.











