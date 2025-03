Čabanová: Komár tigrovaný mohol byť v Bratislave skôr ako v roku 2023

Bratislava 24. marca (TASR) - Je pravdepodobné, že invazívny ázijský komár tigrovaný bol do Bratislavy privezený skôr ako v roku 2023. Pre chýbajúci monitoring však nebol odhalený. Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) s tým, že obyvatelia poukazujú na jeho výskyt v Trenčíne, Dunajskej Strede a rôznych lokalitách Bratislavy.



"Keďže celoslovenský monitoring týchto druhov na Slovensku stále absentuje, nie je možné povedať, kde všade sa už tento druh môže vyskytovať. Jeho výskyt zatiaľ monitorujú aktívni obyvatelia vďaka mobilnej aplikácii MosquitoAlert," skonštatovala Čabanová. Kompetentné orgány by mali postupovať podľa vytvorených stratégií na elimináciu a monitoring týchto druhov. Bez systematického monitoringu a údajov o výskyte týchto druhov s nimi nie je možné efektívne bojovať, vysvetlila.



SAV uskutočnila v spolupráci s magistrátom Bratislavy monitoring a analýzu DNA komára tigrovaného. Podľa odborníčky sa preukázalo, že tento komár je schopný prezimovať na území Bratislavy, úspešne sa tu množí a vytvoril aj lokálne populácie. Uviedla, že pri porovnaní výsledkov s monitoringom uskutočneným v rakúskom Grazi sú jeho slovenské populácie početnejšie.



"Doteraz sme v Bratislave zaznamenali dve geneticky odlišné populácie. To znamená, že sem bol tento druh privezený opakovane. Takto k nám ázijský tigrovaný komár môže byť zavlečený zo zahraničia, napríklad z dovolenky autom z Talianska," priblížila Čabanová.



Tvrdí, že v niektorých častiach mesta sú populácie totožné a to znamená, že sa komár tigrovaný v rámci mesta rozširuje aj lokálne. Často sa tak deje práve pomocou áut, do ktorých komár ľahko vletí a vyletí na novej lokalite. "Preto by sme si pri nasadaní do auta mali dávať pozor, nenechávať dvere a okná dlho otvorené a používať klimatizáciu alebo ventilátor, ktorý komárom zamedzuje lietať, prípadne im znepríjemňuje pobyt v interiéri auta," odporučila vedkyňa.



Monitoring v Bratislave tiež preukázal, že komár tigrovaný začína byť aktívny v júni a aktivita pretrváva až do októbra. "Vrchol aktivity podľa Čabanovej dosahuje v druhej polovici júla. Práve v tomto období by sme mali dbať na elimináciu liahnísk, ktoré tvorí akákoľvek nádoba, čo dokáže udržať vodu," poznamenala. Radí preto, aby obyvatelia odstránili odpadky a nepotrebné nádoby zo svojho okolia, prípadne ich prekryli alebo obrátili, aby sa v nich nedržala voda. Nádoby na dažďovú vodu je možné prekryť sieťovinou, a ostatné nádoby, ako napríklad misky s vodou, vyliať a vyčistiť aspoň raz týždenne, nech sa v nich komáre nemnožia, doplnila.