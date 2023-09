Camilla Läckberg sa po jedenásty raz vracia do Fjällbacky

Bratislava 21. septembra (OTS) - Camilla Läckberg je celosvetovo uznávaná autorka súčasných psychologických trilerov. V novinke zo série Fjällbacka s názvom Kukučie vajce sa stali dve zdanlivo nesúvisiace tragédie a zločin. Patrik Hedström s kolegami z tanumshedskej policajnej stanice sa pri vyšetrovaní prípadov dostanú do slepej uličky. Erika Falcková pri hľadaní námetu na novú knihu pátra po štokholmskej tragédii z roku 1980 a zistí, že nešlo o nešťastnú náhodu, ale o vraždu. . Pomaly si uvedomuje, že nitky minulosti siahajú aj do súčasnosti a staré hriechy za sebou zanechávajú dlhé tiene.Celá sériaje považovaná za jednu z najlepších severských krimi. Je zaujímavá nielen napínavým dejom, dokonalým psychologickým rozborom postáv, autentickými dialógmi, logickými rozuzleniami, ale najmä familiárnym pocitom z realisticky vykreslených hrdinov a hrdiniek. Či už ide o hlavného policajného vyšetrovateľa Patrika Hedströma a jeho manželku spisovateľku Eriku Falckovú, ich blízku rodinu, kolegov, či iné osoby, ktoré sa v sérii často vracajú. Mrazivú atmosféru zločinov dokonale vystihuje severské prostredie. Keďže Fjällbacka je mestečko, v ktorom sa narodila a vyrastala samotná autorka, opisy sú veľmi autentické, až pri čítaní navodzujú dojem, že v meste žijete spolu s knižnými postavami. A taká je aj nová kniha Kukučie vajce Skånska DagbladetAllaspatrí medzi najobľúbenejšie švédske autorky detektívok. Jej napínavý románový cyklus o Fjällbacke vyšiel v 60 krajinách a z kníh sa predalo vyše 22 miliónov výtlačkov. Zároveň je aj úspešnou podnikateľkou, jednou zo zakladateliek Invest In Her – investičnej firmy zameranej na podnikateľky a ich rovnoprávne postavenie na trhu. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli tieto knihy Camilly Läckberg v preklade Márie Bratovej:Séria Fjällbacka Séria Faye Zlatá klietka (aj ako audiokniha ), Strieborné krídla (aj ako audiokniha ),Séria Debna Kult (spoluautor Henrik Fexeus).