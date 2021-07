Carapaz myslí už iba na pódium, Pogačar ide vraj iné preteky

Paríž 5. júla (TASR) - Líder cyklistického tímu Ineos Grenadiers Richard Carapaz už nepremýšľa nad tým, ako zdolať na Tour de France v boji o žltý dres Tadeja Pogačara. Slovinec hrá podľa Ekvádorčana úplne inú ligu.



Carapaz je v priebežnom hodnotení na 5. mieste, no na lídra stráca už 5:33 min. Od tretieho Kolumbijčana Rigoberta Urána má však odstup iba 15 sekúnd a práve pódiová priečka je teraz prioritným cieľom Ekvádorčana. "Pogačar je už teraz v úplne iných pretekoch. My sa pokúšame ísť tie vlastné. Dostať sa na pódium je pre nás veľmi dôležité a pred nami je toho ešte veľa. Snažíme sa zostať pozitívni, ktovie, čo sa ešte udeje na ceste do Paríža," povedal pre Cycling News líder tímu Ineos, ktorý v nedávnej minulosti na Tour dominoval. Tento rok však nedokáže zatiaľ konkurovať jazdcovi stajne UAE Team Emirates.