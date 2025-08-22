< sekcia Import
Čas pre seba nie je luxus. Je to potreba, ktorú ženy často odkladajú
Každá žena pozná ten pocit – deň sa skončí a ona si uvedomí, že celý čas venovala práci, rodine, domácnosti... ale sebe ani minútu. Hoci sa o druhých stará s láskou, na vlastné potreby často zabúda. A pritom práve tie sú základom jej zdravia, rovnováhy a spokojnosti.
Autor OTS
Bratislava 22. augusta (OTS) - Nové údaje Eurostatu zverejnené v auguste 2025 ukazujú, že ženy v Európskej únii sa síce dožívajú vyššieho veku než muži – v roku 2023 to bolo v priemere 84 rokov oproti 78,7 roka – no prežívajú menej rokov v zdraví. Zdravé roky života, teda tie bez obmedzení v každodenných aktivitách, dosahujú u žien 63,3 roka, u mužov 62,8. „Na Slovensku sú rozdiely podobné. Ženy žijú v zdraví 62,1 roka, muži 61,4. V percentách to znamená, že ženy prežijú bez obmedzení 74,7 % svojho života, zatiaľ čo muži 79,7 %,“ vyplýva z údajov zverejnených Eurostatom.
„Zdravie nie je len o tom, koľko rokov žijeme. Je o tom, ako tie roky prežívame. A ženy si zaslúžia, aby ich život nebol len dlhý, ale aj kvalitný,“ hovorí Jana Kutlíková, riaditeľka marketingového a zákazníckeho oddelenia Dr. Max Slovensko. Jedným z dôvodov, prečo ženy častejšie čelia zdravotným obmedzeniam, je neviditeľná záťaž, ktorú nesú. V EÚ vykonávajú až 72 % neplatenej práce – najmä v oblasti starostlivosti o rodinu. Na Slovensku venujú tejto starostlivosti až 38 hodín týždenne. Čas pre seba sa tak často stáva luxusom.
„Práve preto vznikol subbrand Dr. Max Woman, ktorý sme predstavili kampaňou Čas pre seba , ktorá povzbudzuje ženy, aby si vedome vyhradili chvíľku len pre seba. Či už ide o zdravie, krásu, duševnú rovnováhu alebo len ticho bez povinností. Už 10–15 minút denne môže výrazne zlepšiť fyzickú aj psychickú pohodu,“ dodáva Jana Kutlíková.
Aj keď sa „čas pre seba“ môže zdať ako malá vec, v skutočnosti ide o dôležitý nástroj, ako si ženy chránia svoje duševné zdravie a vnútornú rovnováhu. Každá žena má iný spôsob, ako si dobíja energiu – a práve v tejto rozmanitosti je sila. Čas pre seba nie je univerzálny recept, ale osobná voľba, ktorá odráža to, čo žene prináša pokoj, radosť a pocit, že je sama sebou.
Interný prieskum medzi 644 zamestnankyňami Dr. Max ukázal, že väčšina žien si čas pre seba vyhradzuje 2–3× týždenne. Ako dodáva riaditeľa ľudských zdrojov Magdaléna Vrťová, medzi obľúbené formy „Času pre seba“ patrí šport, prechádzky v prírode, čítanie, kultúra, káva v kaviarni, maľovanie, záhrada, meditácia, hudba, písanie si denníku, saunovanie, počúvanie podcastov či tanec pri domácich prácach.
Prieskum zároveň ukázal, že ženy sa cítia rešpektované, keď majú podporu od kolegov a manažéra, možnosť rozvíjať sa, dostatok času na úlohy a ich nápady sú oceňované. A práve pocit rešpektu – či už v práci, doma alebo vo vzťahoch – úzko súvisí s tým, ako žena vníma vlastnú hodnotu. Keď cíti, že jej hlas má váhu, ľahšie si dovolí spomaliť, vypnúť a venovať sa sebe – bez výčitiek.
„Rešpekt a rovnováha nie sú luxusom. Sú základom zdravého pracovného prostredia – a zdravého života. Keď žena cíti, že je vypočutá, že jej prínos je uznaný a že má právo na vlastný čas, dokáže si ho vyhradiť s väčšou istotou. A práve ten je kľúčový pre jej duševnú pohodu, sebavedomie a schopnosť zvládať každodenné výzvy,“ dodáva Magdaléna Vrťová.
Dr. Max Woman nie je len o čase pre seba. Je to dlhodobá iniciatíva, ktorá sa venuje ženskému zdraviu, kráse, duševnej pohode a každodenným výzvam, ktorým ženy čelia. Vytvára priestor, kde sa ženy môžu cítiť vypočuté, podporené a inšpirované – či už ide o odborné rady, komunitné aktivity alebo praktické tipy na starostlivosť o seba.
Na kreatívnej stránke kampane spolupracuje Dr. Max Slovensko s agentúrou Triad, ktorá pomohla pretaviť myšlienku Dr. Max Woman do vizuálneho a obsahového konceptu, ktorý ženy oslovuje autenticky, citlivo a s rešpektom k ich každodenným potrebám.
Kampaň Čas na seba prináša inšpiratívne príbehy žien z komunity Dr. Max, praktické návody na starostlivosť o zdravie, pleť, telo a vlasy, video tutoriály, Q&A livestreamy s odborníkmi, novinky v oblasti kozmetiky a personalizované rady. Všetko s cieľom podporiť ženy v tom, aby si našli svoj čas – bez výčitiek.
Viac informácií a tipov nájdete na: drmax.sk/woman
„Zdravie nie je len o tom, koľko rokov žijeme. Je o tom, ako tie roky prežívame. A ženy si zaslúžia, aby ich život nebol len dlhý, ale aj kvalitný,“ hovorí Jana Kutlíková, riaditeľka marketingového a zákazníckeho oddelenia Dr. Max Slovensko. Jedným z dôvodov, prečo ženy častejšie čelia zdravotným obmedzeniam, je neviditeľná záťaž, ktorú nesú. V EÚ vykonávajú až 72 % neplatenej práce – najmä v oblasti starostlivosti o rodinu. Na Slovensku venujú tejto starostlivosti až 38 hodín týždenne. Čas pre seba sa tak často stáva luxusom.
„Práve preto vznikol subbrand Dr. Max Woman, ktorý sme predstavili kampaňou Čas pre seba , ktorá povzbudzuje ženy, aby si vedome vyhradili chvíľku len pre seba. Či už ide o zdravie, krásu, duševnú rovnováhu alebo len ticho bez povinností. Už 10–15 minút denne môže výrazne zlepšiť fyzickú aj psychickú pohodu,“ dodáva Jana Kutlíková.
Aj keď sa „čas pre seba“ môže zdať ako malá vec, v skutočnosti ide o dôležitý nástroj, ako si ženy chránia svoje duševné zdravie a vnútornú rovnováhu. Každá žena má iný spôsob, ako si dobíja energiu – a práve v tejto rozmanitosti je sila. Čas pre seba nie je univerzálny recept, ale osobná voľba, ktorá odráža to, čo žene prináša pokoj, radosť a pocit, že je sama sebou.
Interný prieskum medzi 644 zamestnankyňami Dr. Max ukázal, že väčšina žien si čas pre seba vyhradzuje 2–3× týždenne. Ako dodáva riaditeľa ľudských zdrojov Magdaléna Vrťová, medzi obľúbené formy „Času pre seba“ patrí šport, prechádzky v prírode, čítanie, kultúra, káva v kaviarni, maľovanie, záhrada, meditácia, hudba, písanie si denníku, saunovanie, počúvanie podcastov či tanec pri domácich prácach.
Prieskum zároveň ukázal, že ženy sa cítia rešpektované, keď majú podporu od kolegov a manažéra, možnosť rozvíjať sa, dostatok času na úlohy a ich nápady sú oceňované. A práve pocit rešpektu – či už v práci, doma alebo vo vzťahoch – úzko súvisí s tým, ako žena vníma vlastnú hodnotu. Keď cíti, že jej hlas má váhu, ľahšie si dovolí spomaliť, vypnúť a venovať sa sebe – bez výčitiek.
„Rešpekt a rovnováha nie sú luxusom. Sú základom zdravého pracovného prostredia – a zdravého života. Keď žena cíti, že je vypočutá, že jej prínos je uznaný a že má právo na vlastný čas, dokáže si ho vyhradiť s väčšou istotou. A práve ten je kľúčový pre jej duševnú pohodu, sebavedomie a schopnosť zvládať každodenné výzvy,“ dodáva Magdaléna Vrťová.
Dr. Max Woman nie je len o čase pre seba. Je to dlhodobá iniciatíva, ktorá sa venuje ženskému zdraviu, kráse, duševnej pohode a každodenným výzvam, ktorým ženy čelia. Vytvára priestor, kde sa ženy môžu cítiť vypočuté, podporené a inšpirované – či už ide o odborné rady, komunitné aktivity alebo praktické tipy na starostlivosť o seba.
Na kreatívnej stránke kampane spolupracuje Dr. Max Slovensko s agentúrou Triad, ktorá pomohla pretaviť myšlienku Dr. Max Woman do vizuálneho a obsahového konceptu, ktorý ženy oslovuje autenticky, citlivo a s rešpektom k ich každodenným potrebám.
Kampaň Čas na seba prináša inšpiratívne príbehy žien z komunity Dr. Max, praktické návody na starostlivosť o zdravie, pleť, telo a vlasy, video tutoriály, Q&A livestreamy s odborníkmi, novinky v oblasti kozmetiky a personalizované rady. Všetko s cieľom podporiť ženy v tom, aby si našli svoj čas – bez výčitiek.
Viac informácií a tipov nájdete na: drmax.sk/woman