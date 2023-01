Časť Slovenska môže potrápiť v nedeľu ráno hmla i vietor

Bratislava 15. januára (TASR) - Celý Banskobystrický kraj a niektoré okresy Prešovského, Nitrianskeho a Košického kraja môže v nedeľu ráno potrápiť hmla. Na severnom Slovensku sa môže vyskytnúť vietor na horách. Silnejšie môže zafúkať aj v niektorých ďalších okresoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informuje o vydaných prvostupňových výstrahách na svojom webe.



Výstraha pred tvorbou hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov platí do 10.00 h. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," priblížili meteorológovia.



Vietor na horách nad pásmom lesa sa môže v nedeľu do 15.00 h miestami vyskytnúť v okresoch Žilina, Turčianske Teplice, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. V nárazoch môže dosiahnuť vietor rýchlosť od 110 do 125 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica.



V nedeľu doobeda platí tiež najnižší stupeň výstrahy pred vetrom v okresoch Skalica, Senica, Malacky, Nitra, Levice, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Vietor tu môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 70, respektíve 85 kilometrov za hodinu.