Bratislava 10. marca (TASR) - Časť Slovenska môže v nedeľu potrápiť vietor i dážď. Vydané sú výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstrahy pred vetrom platia počas nedele vo viacerých okresoch Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Tiež v okrese Malacky a v Bratislave. Vietor môže miestami dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ.



Večer by sa malo silnejšie rozfúkať aj v horských oblastiach vo viacerých okresoch Žilinského kraja, tiež v okrese Poprad, Brezno a Banská Bystrica.



Od 18.00 h by mal začať platiť aj najnižší stupeň výstrahy pred dažďom v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Levice, Zlaté Moravce, Poprad, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Turčianske Teplice.



SHMÚ očakáva v dotknutých oblastiach miestami dážď s úhrnom zrážok od 35 do 60 milimetrov. "Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia.