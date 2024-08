Bratislava 2. augusta (TASR) - Časť územia Slovenska môžu počas piatka potrápiť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) avizuje najnižší stupeň výstrahy. Informoval o tom na svojom webe.



Výstrahy by mali zväčša začať platiť v piatok o 10.00 h v celom Banskobystrickom, Trenčianskom, Žilinskom kraji a vo väčšine okresov Trnavského kraja. Týkajú sa tiež viacerých okresov Košického, Prešovského a Nitrianskeho kraja. Platnosť výstrah je predbežne stanovená do piatkového večera.



Búrky môžu byť sprevádzané krúpami, prudkým lejakom s intenzitou do 30 milimetrov počas 30 minút a nárazmi vetra do 80 kilometrov za hodinu. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje SHMÚ.