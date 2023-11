CEEC: Riešenia v energetike musia byť založené na faktoch

Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda vidí budúcnosť rozvoja energetickej politiky v rozvoji súčasného energetického mixu. Neistoty v energetike si zároveň vyžadujú riešenia založené na faktoch, nie ideológiách. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) na pondelkovej konferencii Central European Energy Conference (CEEC) 2023, organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA).



"Budúcnosť rozvoja energetickej politiky Slovenska vidí vláda SR v podpore a rozvoji súčasného energetického mixu postaveného na jadrovom zdroji a obnoviteľných zdrojoch energie. Pre Slovensko je pre nasledujúce roky kľúčové zamerať sa pri nastavovaní opatrení na bezpečnosť dodávok, ale aj cenovú dostupnosť energie," uviedol Šaško.



Slovensko musí podľa neho využiť všetky dostupné finančné nástroje, fondy a podporné mechanizmy na podporu ekonomického rastu. "Ruka v ruke s potrebnými reformami a majúc na zreteli hlavný cieľ klimatickej neutrality. K tomuto sa úplne jasne hlásime," doplnil.



Poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Bilčík (EPP) v panelovej diskusii povedal, že ambiciózne slová zástupcu vlády rád počul. "Som však relatívne skeptický, ako bude vláda presadzovať túto agendu," dodal.



Zástupca Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Peter Zeniewski na konferencii odprezentoval Svetovú energetickú vyhliadku (WEO), ktorá je podľa analytika SFPA Alexandra Dulebu jednou z dvoch kľúčových správ IEA. Jej odprezentovanie aj na Slovensku je podľa neho výnimočné, pretože ju členovia IEA chodia raz ročne prezentovať do Londýna, Paríža či Washingtonu.



"Hlavné posolstvo tej správy je, že v čase energetickej tranzície sú kľúčové investície do nových energetických technológií. Týka sa to všetkého, dopravy, výstavby, spotreby," priblížil Duleba.



Pre Slovensko je v súčasnosti podľa Dulebu dôležité nepremeškať príležitosť investovať do nových technológií v energetike. "Nie je to jednoduché, stojí to politickú cenu, sú to aj dosť nepopulárne opatrenia. Napriek tomu tí, ktorí tie investície urobia, budú víťazmi hospodárskeho rastu v tom hospodárskom cykle," dodal.



Zeniewski na konferencii odprezentoval, že najväčším investorom do nových energetických technológií je v súčasnosti Čína. "Paradoxne, to nie je Európska únia, hoci tú tému máme neustále na stole," uzavrel Duleba.