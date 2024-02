Celosvetová premiéra Márquezovej literárnej derniéry

Bratislava 29. februára (OTS) -síce odišiel v roku 2014, no jeho dielo sa aj dnes prihovára verejnosti. Posledný román kolumbijského spisovateľa vychádza naraz na celom svete a nechýba ani slovenský preklad.pôvodne nemal v pláne vydávať román Uvidíme sa v auguste , a tak zostal nedokončený v jeho literárnej pozostalosti. Autoroví synovia sa desať rokov po jeho smrti rozhodli uctiť si otcovu pamiatku aj tým, že tento text pomôžu vydať ako samostatný román. A preto v prvý marcový týždeň 2024 vychádza celosvetovo titul Uvidíme sa v auguste a vďaka prekladusa k nemu dostanú aj slovenskí čitatelia a čitateľky.Inšpiratívny príbeh v knihe Uvidíme sa v auguste opisuje Anu Magdalenu Bachovú, ženu v strednom veku, ktorá každý rok v auguste chodí na ostrov v Karibskom mori, aby položila kvety na hrob svojej matky. Noc do odchodu prvého ranného trajektu, ktorú musí stráviť na ostrove, je výnimočnou príležitosťou na malé ľúbostné dobrodružstvo. Tajuplné romániky však mávajú nečakané konce.písal v posledných rokoch života ďalší príbeh o ľudských túžbach, sklamaniach, no opäť najmä o láske. Román je vzácnou správou o tvorivom i ľudskom zápase veľkého kolumbijského spisovateľa. Kniha obsahuje aj štyri faksimilové strany z dosiek na spisy. Tie zoradila a označila autorova sekretárka. García Márquez v posledných rokoch života, keď už nevládal pracovať na podobe románu ako celku, robil drobné opravy, návrhy a zmeny v iných verziách a tie neskôr vniesli do tejto verzie, ktorú autor označil slovami „Veľké konečné OK“, napriek tomu, že ešte obsahovala aj časti, ktoré už boli vo elektronickej verzii zmenené.Úryvok z poznámky(1927 – 2014) sa narodil v mestečku Aracataca na karibskom pobreží Kolumbie. Prvých osem rokov života strávil u svojich prarodičov z matkinej strany.Navštevoval jezuitské kolégium a v rokoch 1947 – 1949 sa v Bogote neúspešne pokúšal vyštudovaťprávo. V mladosti žil dlhší čas na Kube. Od roku 1954 pôsobil v Európe ako spravodajca liberálneho denníka El Espectador. Písal reportáže a kultúrnu publicistiku, v Ríme študoval réžiu na Experimentálnom filmovom stredisku. Ako novinár navštívil Švajčiarsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko aj Československo. Roky 1961 –1967 prežil s rodinou v Mexiku. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov latinskoamerického magického realizmu. Je držiteľom Nobelovej ceny za literatúru za rok 1982.