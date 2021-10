Celý rok ako na dovolenke

Piešťany 11. októbra (OTS) - Istota odchodu z domu v tom istom outfite, v akom sa aj večer budete schopní vrátiť bez toho, aby ste prechladli sa už tiež pomaly vytráca...a vám sa zacnelo za letom. Pravda?Neláka vás predstava zrušených letov, obštrukcií a opatrení počas cestovania lietadlom, no trochu tepla pred zimou by ste si ešte vedeli vo svojom živote predstaviť? Lenže teplo je jedna vec, to si môžete aj doma v peci zakúriť – ale keby vám tak niekto navaril jedál, že si nebudete vedieť vybrať... keby tak po vás niekto ustlal posteľ a čakal vás pri prestretom stole s teplými raňajkami. Keby tak niekto položil ruky na váš ubolený chrbát a spravil zázrak... Ideálne bez toho, aby ste museli vystrčiť pätu zo Slovenska. Optimálne tak, aby ste sa nemuseli obávať, že vám opatrenia súvisiace s pandémiou zoberú poslednú nádej na All inclusive dovolenku ešte pred Vianocami...Nemusíte si ďalej lámať hlavu a ani pol dňa googliť, ako by sa toto všetko dalo skombinovať. No dalo - a nie je to vôbec taký problém.Všetci, ktorí si už vyskúšali letný All Inclusive pobyt v hoteli Splendid na piešťanskom Kúpeľnom ostrove na tento zážitok nedajú dopustiť. Mnohí sa po prvej úspešnej sezóne a rodinnej dovolenke so všetkým, čo k takej dovolenke patrí rozhodli zavítať na Kúpeľný ostrov znova. Boli aj takí, ktorí vyjadrili svoju túžbu, aby sa tieto služby a možnosti zachovali počas celého roka ako stabilná súčasť servisu hotela Splendid.A stalo sa. Priania všetkých spokojných hostí boli vypočuté a na kompletný All Inclusive servis sa odteraz môžete tešiť aj mimo hlavnej dovolenkovej sezóny.V hoteli Splendid môžete stráviť All Inclusive pobyt alebo All Inclusive kúpeľný pobyt.Kompletný servis a všetky výhody All Inclusive si môžete rezervovať už na 2 noci v prípade All Inclusive pobytu.Keď sa rozhodnete pre All Inclusive kúpeľný pobyt, rezervácie sú možné už od 4 nocí, aby ste mali možnosť absolvovať a pocítiť účinky blahodarných kúpeľných procedúr. Zahŕňa plnú penziu formou All Inclusive aj s občerstvením a nápojmi počas dňa, konzultáciu s kúpeľným lekárom a v cene pobytu je každý deň jedna procedúra. Minerálny kúpeľ „Zrkadlisko“, zábal, aquabike, peloid na ruky alebo vodoliečba. Podľa odporúčania kúpeľného lekára si môžete ku každodennému rozmaznávaniu v cene pripojiť aj procedúry podľa svojich vlastných preferencií.Všetky potrebné informácie o jedinečnej možnosti užívať si v Piešťanoch All Inclusive počas celého roka nájdete na www.ensanahotels.com/splendid/sk