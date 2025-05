Literárna Cena René pozná svoju finálovú päťku

Bratislava 13. mája (TASR) - Cena René je prvým literárnym ocenením, o ktorom raz ročne rozhodujú študenti vybraných gymnázií a stredných škôl na Slovensku. V poradí deviaty ročník literárnej ceny gymnazistov a stredoškolákov pozná päticu kníh, ktoré budú čítať a hodnotiť študenti najbližšie mesiace. TASR o tom informovala Monika Nagyová zo Slovenského literárneho centra (SLC), ktoré je organizátorom ocenenia.



Dodala, že odborná porota, identická s porotou aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera, hodnotila 125 próz minulého roka, päť kníh nominovala aj do Ceny René. Finálovú päticu tvoria Martin Hlavatý s dielom Páv, Kripel a Predseda (vydavateľstvo FAMA art), Márius Kopcsay s knihou Dedo Lužko (vydavateľstvo Koloman Kertész Bagala), Vanda Rozenbergová s titulom Mágovia vedia viac (Slovart), Alexandra Salmela s knihou 56, či? (Aspekt) a Víťo Staviarsky s dielom Motýľovci (vydavateľstvo Staviarsky production). Porotu tvoria Vladimír Barborík, Martin Lukáš, Patrik Miskovics, Nóra Ružičková a Lucia Molnár Satinská.



Nominované knihy zakúpi organizátor a pošle ich osemnástim stredným školám, ktoré sa tento rok zapojili do Ceny René. V prvom kole budú študenti čítať uvedené tituly v priebehu niekoľkých mesiacov. Následne o nich budú diskutovať medzi sebou, ale aj s ich autormi na besedách po celom Slovensku. „Minulý rok sa na živých diskusiách Ceny René zúčastnilo dovedna 660 študentov,“ poznamenáva organizátor.



Do druhého kola každá škola nominuje knihu s najvyšším počtom hlasov, každý zo študentov danej školy má jeden hlas. V druhom kole jeden zástupca školy bude diskutovať s oponentmi z ostatných škôl o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí si napokon prostredníctvom hlasovania určia laureáta Ceny René. Ako ďalej avizuje SLC, vyhlásenie víťaza sa uskutoční v novembri.



V minulých ročníkoch Cenu René získali Katarína Vargová, Pavel Dvořák ml, Dušo Martinčok, Barbora Hrínová, Alena Sabuchová, Václav Kostelanski, Daniel Majling a Ivana Gibová.