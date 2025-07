Cena zlata vzrástla zhruba o percento, prekročila 3300 USD za uncu

Londýn 31. júla (TASR) - Cena zlata vo štvrtok vzrástla, pričom prekročila 3300 USD za troyskú uncu (31,1 g). Dôvodom je opätovný rast neistoty medzi investormi, keďže sa končí obdobie na uzatvorenie obchodných dohôd medzi USA a ostatnými štátmi. Americký prezident Donald Trump rozhodol, že uzatvorenie dohody je možné do konca júla. V prípade, že sa tak nestane, začnú voči týmto krajinám platiť od 1. augusta americkou vládou stanovené dovozné clá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla v popoludňajších hodinách 3308,07 USD (2890,15 eura) za uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie približne o 1 %.



„S blížiacim sa dátumom 1. augusta sme zaznamenali mierne zvýšenie neistoty v oblasti obchodu,“ povedal Peter Grant, viceprezident spoločnosti Zaner Metals. To sa podľa neho odrazilo na miernom zotavení ceny zlata ako aktíva považovaného za bezpečný prístav.



(1 EUR = 1,1446 USD)