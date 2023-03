Centrum vedecko-technických informácií SR slávi 85. výročie založenia

Bratislava 2. marca (TASR) - Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR oslavuje v tomto roku 85. výročie založenia. Táto pôvodom vedecká knižnica na Slovensku si začína pripomínať výročie práve v mesiaci marec, ktorý je známy ako mesiac knihy. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Popri pozícii najväčšej vedeckej knižnice na Slovensku sa CVTI SR vyprofilovalo počas svojej existencie na národné informačné centrum pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Poskytuje širokú ponuku knižnično-informačných služieb, realizuje mnohé popularizačné aktivity a podujatia a rozvíja systém podpory slovenskej vedy a výskumu.



História CVTI SR sa začala v roku 1938. "Inštitúcia, ktorá sa pôvodne sformovala najskôr ako technická knižnica, prešla dlhým vývojom, ktorý vždy reagoval na potreby a požiadavky doby a zohľadňoval aktuálne trendy spracovania a šírenia vedeckých informácií. Časom sa stala aj dôležitým a rovnocenným partnerom v slovenskom i európskom knižnično-informačnom a vedecko-výskumnom priestore," uviedli z rezortu školstva.



Ako priamo riadená organizácia rezortu školstva plní mnohé úlohy zamerané na informačnú podporu vedy a výskumu či správu a prevádzkovanie komplexných informačných systémov. "Naša inštitúcia intenzívne pomáha šíreniu nových poznatkov vo vede a výskume, úspešne spolupracuje nielen s univerzitami, vysokými školami či rôznymi výskumnými ústavmi a inštitúciami. Je pre ne dôležitým partnerom, ktorý im poskytuje okrem iného aj zázemie v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe formou transferu technológií," uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič. Ako doplnil, vedu, výskum, techniku a inovácie CVTI SR dlhodobo nielen popularizuje a propaguje odbornej i laickej verejnosti, ale výraznou mierou sa podieľa aj na presadzovaní princípov otvorenej vedy a otvoreného prístupu k vede.



"Budúcnosť tejto slovenskej informačnej a vedeckej inštitúcie je v aktuálne realizovaných a plánovaných aktivitách. Ich trvalou súčasťou by malo byť trpezlivé budovanie dôvery verejnosti vo vedu v záujme skvalitnenia života každého obyvateľa a neprestajné presadzovanie myšlienky o dôležitosti postavenia vedy a jej podpory v spoločnosti," doplnil Kyselovič. Inštitúcia si bude výročie pripomínať priebežne až do konca roka viacerými podujatiami a aktivitami.