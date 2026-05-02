Centrum vedy Aurelium oslávi 10. výročie svojej existencie festivalom
Piatok 15. mája bude v Aureliu patriť základným školám. Pre žiakov 8. a 9. ročníkov je pripravený špeciálny program.
Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Zážitkové centrum vedy Aurelium, ktoré spadá pod Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR, oslavuje desať rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa 16. a 17. mája uskutoční Vedetský festival Aurelium v areáli centra vedy v Bratislave. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z CVTI SR.
Počas festivalového víkendu čaká návštevníkov program plný objavov, experimentov a interaktívnych zážitkov pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na detské vystúpenia, zábavno-náučné šou, workshopy, inteligentné dielne, popularizačné stánky, vzdelávacie filmy či edukačné aktivity. „CVTI SR dlhodobo podporuje aktivity, ktoré približujú vedu verejnosti zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom. Aurelium je jedným z najúspešnejších projektov v tejto oblasti a jeho jubileum je ďalšou skvelou príležitosťou osláviť význam vedy pre našu spoločnosť,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Piatok 15. mája bude v Aureliu patriť základným školám. Pre žiakov 8. a 9. ročníkov je pripravený špeciálny program.
„Desať rokov Aurelia je pre nás dôkazom, že popularizácia vedy sa postupne rozšírila z prvotného sprístupnenia vedeckých exponátov na komplexný zážitok prepájajúci vedu, techniku, kreativitu a vzdelávanie. Dnes už nejde len o jednotlivé exponáty, ale o celkový koncept učenia zážitkom, ktorý reaguje na aktuálne témy - digitalizáciu, klimatickú zmenu či prácu s novými technológiami,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.
Ako doplnila, v dnešnej dobe presýtenej informáciami je zážitok tým, čo rozhoduje, či si človek k vede vytvorí vzťah. „Keď zažijete vedecký jav alebo experiment, v ktorom nie ste len pasívnym divákom, ale ste vtiahnutý do interakcie, oveľa lepšie tomu porozumiete a ľahšie si zapamätáte aj zložité vedecké fakty,“ doplnila Bartošová.
Bratislavské Zážitkové centrum vedy Aurelium prináša svet vedy naživo. Nachádzajú sa v ňom interaktívne exponáty. Centrum vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto majú návštevníci príležitosť všetko vyskúšať a prísť na spôsob, ako daný exponát funguje. Centrum ponúka približne 100 interaktívnych exponátov so zameraním na fyziku, matematiku, chémiu, elektrotechniku, magnetizmus, termodynamiku, strojárstvo, robotiku a optiku. Súčasťou centra je aj sekcia venovaná prírode a ľudským zmyslom. Samostatnými časťami sú Teslov svet, kde sa pracuje s vysokým napätím, a Svet kvapalín. Centrum vedy ponúka aj možnosť vytvoriť si 3D odtlačok vlastného tela a laserovú šou.
Počas festivalového víkendu čaká návštevníkov program plný objavov, experimentov a interaktívnych zážitkov pre všetky vekové kategórie. Návštevníci sa môžu tešiť na detské vystúpenia, zábavno-náučné šou, workshopy, inteligentné dielne, popularizačné stánky, vzdelávacie filmy či edukačné aktivity. „CVTI SR dlhodobo podporuje aktivity, ktoré približujú vedu verejnosti zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom. Aurelium je jedným z najúspešnejších projektov v tejto oblasti a jeho jubileum je ďalšou skvelou príležitosťou osláviť význam vedy pre našu spoločnosť,“ uviedol generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
Piatok 15. mája bude v Aureliu patriť základným školám. Pre žiakov 8. a 9. ročníkov je pripravený špeciálny program.
„Desať rokov Aurelia je pre nás dôkazom, že popularizácia vedy sa postupne rozšírila z prvotného sprístupnenia vedeckých exponátov na komplexný zážitok prepájajúci vedu, techniku, kreativitu a vzdelávanie. Dnes už nejde len o jednotlivé exponáty, ale o celkový koncept učenia zážitkom, ktorý reaguje na aktuálne témy - digitalizáciu, klimatickú zmenu či prácu s novými technológiami,“ uviedla riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Štefánia Bartošová.
Ako doplnila, v dnešnej dobe presýtenej informáciami je zážitok tým, čo rozhoduje, či si človek k vede vytvorí vzťah. „Keď zažijete vedecký jav alebo experiment, v ktorom nie ste len pasívnym divákom, ale ste vtiahnutý do interakcie, oveľa lepšie tomu porozumiete a ľahšie si zapamätáte aj zložité vedecké fakty,“ doplnila Bartošová.
Bratislavské Zážitkové centrum vedy Aurelium prináša svet vedy naživo. Nachádzajú sa v ňom interaktívne exponáty. Centrum vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Preto majú návštevníci príležitosť všetko vyskúšať a prísť na spôsob, ako daný exponát funguje. Centrum ponúka približne 100 interaktívnych exponátov so zameraním na fyziku, matematiku, chémiu, elektrotechniku, magnetizmus, termodynamiku, strojárstvo, robotiku a optiku. Súčasťou centra je aj sekcia venovaná prírode a ľudským zmyslom. Samostatnými časťami sú Teslov svet, kde sa pracuje s vysokým napätím, a Svet kvapalín. Centrum vedy ponúka aj možnosť vytvoriť si 3D odtlačok vlastného tela a laserovú šou.