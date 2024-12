Centrum závislostí: Sviatky sú z hľadiska pitia alkoholu rizikové

Bratislava 26. decembra (TASR) - Sviatky sú z hľadiska pitia alkoholu rizikovejším obdobím. Ohrození sú najmä mladí, osoby so psychickými problému či ľudia s problémami s alkoholom. Upozornil na to Boris Rášo z Centra pre liečbu drogových závislostí. Pripomenul pritom riziká spojené s konzumáciou alkoholu.



"Neexistuje bezpečné množstvo alkoholu. Aj keď pohárik pri rodinnom posedení môže na prvý pohľad pôsobiť neškodne, netreba podceňovať potenciálne riziká spojené s alkoholom. Každý organizmus reaguje na alkohol odlišne a aj malé množstvo môže u niektorých ľudí vyvolať nežiadúce účinky, ako je zníženie pozornosti, podráždenosť či narušenie spánkového režimu," poznamenal.



Odborník upozornil na to, že rizikové sú sviatky, keďže v našej kultúre sa spájajú s oslavami, ktoré zahŕňajú aj konzumáciu alkoholu. "Pitie sa považuje za spoločensky prijateľné a často je vnímané ako súčasť rodinných a priateľských stretnutí. Tento spoločenský tlak môže viesť k zvýšenej spotrebe alkoholu aj u ľudí, ktorí bežne nepijú alebo pijú len príležitostne," ozrejmil. Niektorí zase počas sviatkov podľa neho hľadajú útechu v alkohole aj preto, že pociťujú stres, majú finančné problémy, zažívajú rodinné konflikty či prišli o blízkeho človeka.



Rizikovou skupinou sú najmä mladí ľudia, ktorí dokážu podľahnúť tlaku vrstovníkov, ale aj osoby so psychickými problémami, ktorí si chcú alkoholom uľaviť od negatívnych pocitov. "Ďalšou rizikovou skupinou sú ľudia, ktorí majú problém s alkoholom alebo abstinujú, prípadne začali abstinovať. Počas sviatkov sú obzvlášť zraniteľní. Zvýšená dostupnosť alkoholu a sociálny tlak môžu u nich vyvolať relaps," dodal Rášo.



Za najúčinnejšiu prevenciu označil abstinenciu. Rodinné a priateľské stretnutia môžu byť podľa neho rovnako príjemné aj bez alkoholu. "Sviatky sú o vytváraní príjemných zážitkov a spomienok. Sústrediť sa na spoločenské aktivity, hry, rozhovory alebo prechádzky môže pomôcť naplniť sviatočný čas bez potreby alkoholu. Výbornou prevenciou je šport, návšteva fitnescentra či cvičenie napríklad s vlastnou váhou alebo beh," skonštatoval. Apeloval na to, aby ostatní rešpektovali, keď niekto alkohol odmietne. V prípade, že sa niekto pre konzumáciu rozhodne, treba si podľa neho stanoviť jasné hranice a určiť si maximálne množstvo.