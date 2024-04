Cenu Amazonka získali dve mamografické pracoviská v Topoľčanoch

Bratislava 16. apríla (TASR) - Cenu Amazonka získali minulý týždeň dve preverené skríningové mamografické pracoviská v Topoľčanoch. Stalo sa tak v rámci projektu Ja som už bola, ktorý upozorňuje na potrebu prevencie rakoviny prsníka. Stoja za ním pacientske združenia Amazonky, Europa Donna Slovakia a Ružová stužka. Podporuje ho Národný onkologický inštitút z finančných zdrojov ministerstva zdravotníctva.



Cenu získali pracovisko mamografickej a sonografickej ambulancie lekárky Marianny Skladanej Lisánskej a pracovisko na rádiodiagnostickom oddelení v topoľčianskej nemocnici. Organizácie ocenenie celkovo udelili deviatim pracoviskám. V tejto súvislosti občianske združenie Amazonky apelovalo na ženy, aby nepodceňovali prevenciu. "Mnoho našich členiek je dôkazom, že mamografia má zmysel a môže zachraňovať životy," povedala predsedníčka združenia Dominika Kormanová.



Správkyňa Ružovej stužky Alena Kállayová povzbudila ženy, aby sa mamografického vyšetrenia nebáli. "Každá žena si musí uvedomiť, že zdravie sa začína v jej vlastných rukách a jej správanie sa je vzorom aj pre jej vlastné deti a vnúčatá. Pravidelné vykonávanie nielen samovyšetrenia, ale aj skríningové mamografické vyšetrenie každé dva roky totiž dokážu odhaliť včasné štádia rakoviny, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné, a zachránia mnohým roky kvalitného života," poznamenala.



Mamografické vyšetrenie je dôležitou súčasťou boja proti rakovine. Pacientske organizácie poukázali na to, že dokáže odhaliť ochorenie o tri až päť rokov skôr ako bežné vyšetrenie u gynekológa pohľadom a pohmatom. Cieľom je dosiahnuť na ňom aspoň 70-percentnú účasť žien vo veku 50 až 69 rokov. "Takáto účasť by zabezpečila zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka na Slovensku o 30 percent a zachránila by 300 životov ročne," dodala riaditeľka Národného onkologického inštitútu Jana Trautenberger Ricová.