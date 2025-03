Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla k hranici 71 USD za barel

Peking/Singapur 4. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 71 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnil vstup amerických dovozných ciel na kanadské, mexické a čínske produkty do platnosti, ako aj oznámenie ropného zoskupenia OPEC+, že od apríla zvýši produkciu ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.27 h SEČ 71,09 USD (67,93 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 53 centov (0,74 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 68,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 33 centov alebo 0,48 %.



"Za momentálnym zostupným trendom pri cenách ropy je najmä rozhodnutie OPEC+ zvýšiť produkciu ropy a zavedenie amerických dovozných ciel," povedal Darren Lim, komoditný stratég zo spoločnosti Phillip Nova. Predstavitelia OPEC+ uviedli, že svoje pôvodné rozhodnutie v oblasti ťažobnej politiky nemenia a od apríla zvýšia ťažbu ropy.



Navyše, od utorka začali platiť americké dovozné clá na kanadské, mexické a čínske produkty. Na výrobky z Kanady a Mexika zaviedli USA 25-percentné clá (na kanadské energetické produkty sú clá stanovené na 10 %) a na produkty z Číny ich Washington z pôvodne plánovaných 10 % zvýšil na 20 %. Podľa analytikov clá negatívne ovplyvnia ekonomickú aktivitu, čo sa odrazí na dopyte po rope.



"Ďalším faktorom je geopolitický vývoj súvisiaci s konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou," dodal Lim. Po roztržke medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome minulý týždeň Trump v pondelok (3. 3.) nariadil dočasne pozastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine.



Zmena americkej politiky v súvislosti s vojnou na Ukrajine môže zároveň viesť k zmierneniu sankcií voči Rusku, čo by znamenalo zvýšenie vývozu ruskej ropy na svetové trhy. Analytici banky Goldman Sachs však výrazný vplyv prípadného zmiernenia sankcií voči Moskve nepredpokladajú. Podľa nich má na vývoz ruskej ropy väčší vplyv politika zoskupenia OPEC+, ktorého je Rusko členom.



(1 EUR = 1,0465 USD)