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Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej
V relácii Štúdio TASR sa Alexandra Kubalová rozprávala s garantom piliera Moderný štát Vízie Slovensko 2040 Tomášom Černěnkom.
Autor TASR
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Bratislava 29. augusta (TASR) - Slovensko spĺňa atribúty moderného štátu v základnom usporiadaní a modeli. Pri napĺňaní funkcií štátu by sme sa však potrebovali posunúť ďalej. V relácii Štúdio TASR v TASR TV to uviedol Tomáš Černěnko, garant piliera Moderný štát Vízie Slovensko 2040, ktorú vypracovala Slovenská akadémia vied (SAV). Ozrejmil, že práve tento strategický dokument sa pozerá na to, ako zlepšiť fungovanie štátu.
„Pozerali sme sa na viacero oblastí fungovania štátu. Jednou z nich bolo usporiadanie verejných inštitúcií. Druhou bolo to, ako fungujú, či sa dokážu učiť a ako a na základe akých údajov sa prijímajú rozhodnutia. Pozerali sme sa tiež na to, ako je štát schopný zabezpečovať služby, ktoré má, respektíve plniť svoje funkcie smerom k občanom, podnikateľom a ďalším subjektom,“ vysvetlil v relácii Štúdio TASR.
Černěnko mieni, že jedným z problémov je schopnosť meniť dobré riešenia a čiastkové úspechy na trvalú spôsobilosť štátu. „Našli sme prvky, kde sme dokázali byť celkom inovatívni. Viackrát sa nám podarilo spraviť niečo naozaj dobre. Problém bol ten, že sme to nedokázali škálovať,“ skonštatoval. Poukázal tiež na to, že Slovensko patrí medzi najfragmentovanejšie krajiny v Európe. V tejto súvislosti upozornil na prekryv kompetencií a nie úplne fungujúcu koordináciu naprieč úrovňami politík.
Hovoril aj o digitalizácii. V dokumente sa spomína, že „digitalizácia verejnej správy v minulosti často znamenala digitalizovanie existujúcej byrokracie namiesto jej zjednodušenia“. Černěnko si myslí, že štát by mal napríklad vedieť lepšie pracovať s informáciami, ktoré už má k dispozícii. Priestor na zlepšenie vidí aj v oblasti hybridných hrozieb a kybernetických útokov. „To dôležité je začať vôbec vnímať, že to hybridné pôsobenie sa tu deje,“ okomentoval.
Do roku 2040 by preto podľa neho Slovensko malo zmodernizovať, respektíve zmeniť architektúru verejnej správy. Za nevyhnutnú označil komunálnu reformu. Upozornil aj na dôležitosť profesionálnej verejnej služby, ktorá si zachováva odborné kapacity a inštitucionálnu pamäť aj naprieč volebnými obdobiami. Zdôraznil potrebu stabilizácie personálnej stránky. V tejto súvislosti hovoril tiež o úprave pracovných a platových podmienok.
Vízia Slovenska 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, školami, partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, míľniky a ciele.
„Pozerali sme sa na viacero oblastí fungovania štátu. Jednou z nich bolo usporiadanie verejných inštitúcií. Druhou bolo to, ako fungujú, či sa dokážu učiť a ako a na základe akých údajov sa prijímajú rozhodnutia. Pozerali sme sa tiež na to, ako je štát schopný zabezpečovať služby, ktoré má, respektíve plniť svoje funkcie smerom k občanom, podnikateľom a ďalším subjektom,“ vysvetlil v relácii Štúdio TASR.
Černěnko mieni, že jedným z problémov je schopnosť meniť dobré riešenia a čiastkové úspechy na trvalú spôsobilosť štátu. „Našli sme prvky, kde sme dokázali byť celkom inovatívni. Viackrát sa nám podarilo spraviť niečo naozaj dobre. Problém bol ten, že sme to nedokázali škálovať,“ skonštatoval. Poukázal tiež na to, že Slovensko patrí medzi najfragmentovanejšie krajiny v Európe. V tejto súvislosti upozornil na prekryv kompetencií a nie úplne fungujúcu koordináciu naprieč úrovňami politík.
Hovoril aj o digitalizácii. V dokumente sa spomína, že „digitalizácia verejnej správy v minulosti často znamenala digitalizovanie existujúcej byrokracie namiesto jej zjednodušenia“. Černěnko si myslí, že štát by mal napríklad vedieť lepšie pracovať s informáciami, ktoré už má k dispozícii. Priestor na zlepšenie vidí aj v oblasti hybridných hrozieb a kybernetických útokov. „To dôležité je začať vôbec vnímať, že to hybridné pôsobenie sa tu deje,“ okomentoval.
Do roku 2040 by preto podľa neho Slovensko malo zmodernizovať, respektíve zmeniť architektúru verejnej správy. Za nevyhnutnú označil komunálnu reformu. Upozornil aj na dôležitosť profesionálnej verejnej služby, ktorá si zachováva odborné kapacity a inštitucionálnu pamäť aj naprieč volebnými obdobiami. Zdôraznil potrebu stabilizácie personálnej stránky. V tejto súvislosti hovoril tiež o úprave pracovných a platových podmienok.
Vízia Slovenska 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, školami, partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, míľniky a ciele.