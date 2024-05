Česi odohrajú finále bez Ruttu, dostal trest za zákrok na Lundeströma

Praha 26. mája (TASR) - Česká hokejová reprezentácia sa bude musieť vo finále MS proti Švajčiarsku zaobísť bez Jana Ruttu. Skúsený obranca dostal od disciplinárnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) trest na jeden zápas za faul lakťom na Švéda Isaca Lundeströma. Po semifinálovom víťazstve 7:3 navyše musel zamieriť do nemocnice ďalší český zadák Jakub Krejčík.



Rutta fauloval Lundeströma v 35. minúte sobotňajšieho duelu, švédsky center po ňom zostal ležať na ľade a rozhodcovia hru prerušili. Disciplinárka uviedla, že český obranca dal pri zákroku lakeť ďalej od tela, aby "zasiahol hlavu súpera a bezohľadne ho ohrozil". Kľúčovú rolu pri verdikte zohral fakt, že Lundeström v tom momente nedržal puk. "Nebol schopný sa pred akýmkoľvek kontaktom súpera brániť," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení, ktoré zverejnil oficiálny web šampionátu.



Rutta nebol v zápase vylúčený, nikto z rozhodcov si zákrok v reálnom čase nevšimol. Preto nemohli situáciu preskúmať na videu.



Domáci reprezentanti sa v nedeľnom finále MS v Prahe stretnú so Švajčiarmi (20.20 h). Otáznik visí na štartom Krejčíka, ktorý po nepríjemnom zásahu pukom do tváre musel zo semifinálového duelu odstúpiť. Po vyšetrení sa vrátil do akcie s celotvárovým krytom na prilbe. "Po zápase išiel do nemocnice, bude tam asi nejaký zákrok. Uvidíme v nedeľu," uviedol po postupe podľa iDnes.cz tréner českej reprezentácie Radim Rulík.