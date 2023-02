Českí meteorológovia znova varujú pred extrémnymi mrazmi

Praha 5. februára (TASR) - "Beštia z východu", ktorá v Česku naposledy úradovala v roku 2021, znovu hrozí Európe krutým mrazom, hustým snežením a nepríjemným vetrom. Podľa meteorológov tomu nasvedčuje stratosférické otepľovanie, ktoré zároveň vyvolalo rozpad polárneho víru, napísala v nedeľu spravodajská stránka českej televízie Nova.



Zima sa končí za necelé dva mesiace, to najhoršie z nej je však ešte len pred nami, upozorňujú meteorológovia. Po dvoch rokoch by sa mohla do Európy prihnať beštia z východu. S týmto obávaným javom sa spájajú neznesiteľné mrazy a teploty okolo mínus 20 stupňov Celzia.



Odborníci to predpokladajú z dôvodu stratosférického otepľovania, ktoré sa začalo minulý týždeň, odvolávsa sa tn.nova.cz na britský spravodajský portál Daily Echo. "Beštia z východu je jednoznačne v hre. Už teraz vieme, že teploty sa prepadnú hlboko pod priemer," domnievajú sa meteorológovia.



Česko v uplynulých dňoch potrápil silný vietor i snehová metelica. Od piatka sa tisíce domácností potýkali s výpadkami prúdu.



Okrem beštie z východu sa na počasí podpíše polárny vír, ktorý je momentálne vo fáze rozpadu. Rast teplôt v stratosfére vytlačuje mrazivý vzduch k zemskému povrchu. Podľa českej meteorologičky Dagmar Honsovej sa to naplno prejaví v polovici februára.



Hlboko pod nulu sa však teploty prepadnú už nastávajúci týždeň. "Pri zmenšenej oblačnosti môžu najnižšie ranné teploty klesať až k mínus 15 stupňom a od polovice budúceho týždňa budú zrejme teploty zostávať pod bodom mrazu aj v popoludňajších maximách," uviedla Honsová, ako ju citovala televízia Nova.