Česko opäť sužujú búrky, hasiči hlásia stovky výjazdov

Praha 15. júla (TASR) – Čechy a Moravu sužujú v stredu opäť rozsiahle búrky, ktoré miestasmi sprevádzajú prívalové dažde, silný vietor a krupobitie. Hasiči vykonali už stovky výjazdov. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



„Oproti včerajšiemu večeru sme dnes, za rovnaké časové obdobie od 17.00 do 20.00 h, vykonali výjazdy už ku dvojnásobku udalostí. Silné búrky nás zamestnávajú najviac v Moravskosliezskom kraji. Nasledujú kraje Juhočeský, Stredočeský, Zlínsky a Vysočina," informoval Hasičský záchranný zbor ČR na Twitteri.



Osobitný pás búrkových mrakov v stredu najprv prešiel nad Moravskosliezskym krajom. Hasiči tam zasahovali pre polámané stromy a čerpali vodu z pivníc. Evidujú približne 140 incidentov.



Škody páchal vietor aj v Zlínskom kraji, kde hasiči evidujú približne 20 výjazdov. Najhoršie dopadla strecha ubytovne vo Valašskom Meziříčí, ktorú strhol silný vietor. Padajúca strecha poškodila aj štít domu, ktorý hasiči čiastočne strhli, uviedla na Facebooku hovorkyňa krajského hasičského zboru Lucia Javoříková.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v aktualizovanej výstrahe varuje pred úhrnom zrážok prívalových dažďov do 50 milimetrov, väčšími krúpami a nárazmi vetra s rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu. Varovanie platí do štvrtka 02.00 h v Juhomoravskom, Olomouckom, Zlínskom a Moravskosliezskom kraji.



Zrážky do 30 milimetrov meteorológovia očakávajú aj v stredných Čechách, pri opakovaných búrkach môžu však úhrny dosiahnuť až 50 milimetrov.



V Plzenskom kraji hrozí, že sa voda v riekach vyleje z koryta do okolitej krajiny a aj na cestné komunikácie. Podľa ČHMÚ môže dôjsť k zvýšenému odtoku vody a zníženiu stability stromov v podmáčanej pôde.



Zvýšenie hladín riek a potenciálne povodne hrozia aj v Karlovarskom, Ústeckom, Libereckom a Stredočeskom kraji.



Podľa televízie ČT24 zasiahli silné búrky západnú časť Česka aj v noci na stredu. Hasičský záchranný zbor ČR vtedy zaznamenal 627 výjazdov.