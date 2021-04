Česko zasiahne silný vietor, varovali meteorológovia

Praha 10. apríla (TASR) - Pred silným vetrom, ktorý zasiahne najmä východ Českej republiky, varovali v sobotu pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ľudia by tak na odporúčanie meteorológov mali dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe vonku, informoval portál Novinky.cz.



"Viať bude čerstvý južný vietor s nárazmi 15 až 20 m/s, teda 55 až 70 km/h," uvádza sa vo výstrahe.



So silným vetrom sa môžu stretávať ľudia v Olomouckom, Zlínskom, Moravskosliezskom a Juhomoravskom kraji, predovšetkým v mestách Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Kyjov, Slavkov u Brna, Veselí nad Moravou a Vyškov.



V dôsledku vetra hrozí poškodenie stromov a lesných porastov, ale možné sú aj menšie škody na budovách. V súvislosti s tým môže dôjsť k úrazom uvoľnenými predmetmi a zlomenými konármi, rovnako tak hrozia komplikácie v doprave.



"Odporúča sa zaistiť okná, dvere, odstrániť alebo upevniť voľne uložené predmety, zabezpečiť skleníky a podobne. Dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe vonku a pri riadení vozidiel. Na horách obmedziť túry a nevydávať sa najmä do hrebeňových partií,"poradili meteorológovia.