Cesta samostatnosti. Prvý krok k sebarealizácii a úspechu

Bratislava 28. júna (OTS) - Kniha Cesta samostatnosti vás navedie tým správnym smerom. Neobsahuje konkrétne tipy a kroky, ktoré treba urobiť. Skôr ukazuje, kadiaľ sa vybrať, nad čím premýšľať, aby ste to zmenili v sebe a nielen sa dostali niekam za pomoci druhého. Pretože keď sa zmeníte vy, je to trvácnejšie.tvrdína margo svojej knihy.Každý si nazve cieľ ako chce: šťastie, sebarealizácia, povýšenie, osvietenie, uvedomenie, mier, úspech, vrchol alebo jednoducho koniec... na tom nezáleží. Všetci vieme, že našou výzvou je dostať sa tam. Nájdu sa takí, ktorí sa cestou stratia, čo má za následok, že prídu trochu neskôr. A nájdu sa aj takí, ktorí nájdu skratku a stanú sa odbornými sprievodcami pre ostatných...tvrdí v knihe Cesta samostatnosti argentínsky spisovateľ. Preňho sú to tieto štyri cesty:- Prvá je cesta konečného prijatia zodpovednosti za vlastný život, ktorú nazýva Cesta samostatnosti.- Druhá je cesta objavovania toho druhého, lásky a sexu, ktorú nazýva Cesta stretnutia.- Tretia je cesta prehier a súbojov, ktorú nazýva Cesta sĺz.- Štvrtá a posledná je cesta zavŕšenia a hľadania zmyslu, ktorú nazýva Cesta šťastia.Milan Buno, knižný publicista