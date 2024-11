Cestári aj SHMÚ upozorňujú na hmlu vo viacerých lokalitách

Bratislava 17. novembra (TASR) - Vodiči musia v nedeľu ráno na viacerých miestach počítať s hmlou. Dohľadnosť na 100 metrov obmedzuje v lokalitách Sečovce, Záborské, Štós, Spišská Stará Ves, Trebišov, Dargov a Kráľovský Chlmec. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na stránke zjazdnost.sk



Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže v nedeľu ráno vyskytovať aj na viacerých miestach Bratislavského a Trnavského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okresy Dunajská Streda, Galanta, Bratislava, Pezinok a Senec výstrahu prvého stupňa. Platí do 9.00 h. Meteorológovia rovnako upozornili na to, že znížená dohľadnosť môže predstavovať nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.