SLEDUJEME: Kalamita je stále vyhlásená v Žilinskom kraji a pod Tatrami

Bratislava 4. februára (TASR) - Vyhlásená kalamita pre sneženie stále platí na Orave, Liptove, Kysuciach a Hornom Považí. Rovnako tiež v Poprade, Kežmarku, Martine a Turčianskych Tepliciach. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Sneh komplikuje dopravu aj na ďalších miestach Slovenska.



Obmedzenia naďalej platia aj pre horské priechody. Pre nákladné vozidla nad desať metrov dĺžky uzatvorili horský priechod Donovaly, Príslop, a Kremnické Bane. Horský priechod Dobšiná je uzatvorený pre dopravu nad 3,5 tony.



V severných okresoch západného a stredného Slovenska je obmedzená viditeľnosť na 100 metrov. V Námestove na cestách tretej triedy treba počítať tiež s tvorbou snehových jazykov. Mrznúce mrholenie je v Čebovciach a vo Veľkom Krtíši.



Cestári tiež upozornili, že cesty tretej triedy medzi Štrbou a Šuňavou a v Lučivnej sú pre silný vietor a záveje uzatvorené. Cesta druhej triedy medzi Srdiečkom a Bystrou je zjazdná len so snehovými reťazami. Tie sú nutné pre vozidlá nad 3,5 tony aj na cestách tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves.



Zelená vlna RTVS informuje, že dopravu komplikujú aj popadané stromy na viacerých miestach Slovenska. Zasnežené a neupravené cesty sú tiež v okolí Prešova. S hustým snežením a neupravenými cestami treba počítať tiež na horskom priechode Fačkov a Čertovica.





Poprad: Prvý kalamitný stupeň na cestách v regióne platí naďalej





Na cestách pod Tatrami naďalej platí prvý kalamitný stupeň. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský pre TASR potvrdil, že situácia je zlá. Komplikuje ju množstvo snehu vo vyšších polohách a veľmi prudký vietor na podhorí.



"Nedá sa povedať, kde je to najhoršie, pretože všade je to veľmi zlé. Čím vyššie, tým viac snehu, s narastajúcou nadmorskou výškou je situácia ešte náročnejšia. Dá sa prejsť viac menej všade, robíme všetko preto, aby sme nemuseli zavrieť ďalšiu cestu. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, zatiaľ nechávame v platnosti prvý stupeň, výstraha meteorológov platí do 18. hodiny," uviedol Polomský. Zatiaľ cestári zatvorili len dva úseky, zo Štrby do Šuňavy cez chotár a z obce Lučivná do tamojších kúpeľov.



Na cestách naprieč celým regiónom treba podľa Polomského rátať s päť až desať centimetrami snehu. Odporúča vodičom počas soboty radšej nevychádzať na cesty, pokiaľ to nie je nutné.



V teréne je nasadených všetkých 24 podtatranských sypačov a ďalších päť z iných oblastí. "Niektoré autá ostali v kritických úsekoch, napríklad na Ceste slobody vo Vysokých Tatrách a nevracali sa naspäť. Vymení ich až ďalšie vozidlo po striedaní smien. Všetci vodiči boli v teréne od piatka (3.2.) od 20. hodiny až do rána do 8. hodiny, majú za sebou náročnú službu," zhodnotil Polomský.



Vodiči na cestách od rána upozorňovali na komplikácie, zasnežená vozovka je napríklad aj na podtatranskej diaľnici D1. Na ceste medzi Spišským Štvrtkom a Smižanmi skončil autobus mimo cesty.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na sobotu výstrahu 2. stupňa pred snežením, tvorbou snehových jazykov a závejov a 3. stupeň pre silný vietor na horách. Ten môže dosiahnuť v nárazoch až 180 kilometrov za hodinu. Väčšina výstrah platí do polnoci.



V Ždiari a vo Svite je pre kalamitu naďalej mimoriadna situácia



V obci Ždiar, okres Poprad a v podtatranskom meste Svit platí od piatka (3.2.) mimoriadna situácia, život miestnych obyvateľov komplikuje najmä množstvo snehu aj silný vietor. Starosta Ždiaru Pavol Bekeš pre TASR potvrdil, že v noci sa im podarilo sčasti sprejazdniť niektoré úseky miestnych komunikácií, naďalej je však veľká časť obce ťažko dostupná.



"Je veľmi veľa snehu a už ho nemáme kam odhŕňať, preto sme potrebovali silnejšie mechanizmy. Najhoršia situácia bola smerom do obecných častí Monkova dolina, Blaščacká dolina, Antoškovský vrch a Strednica, tie boli úplne odrezané od sveta. Silný vietor robí veľké záveje, máme spriechodnené hlavné trasy, na vedľajších pracujeme teraz," priblížil Bekeš. Nasadených je tam šesť traktorov, dve frézy a ďalšie dva mechanizmy. Hlavnú cestu smerom na Poľsko priebežne upravujú dva pluhy. V priemere je v obci približne meter snehu.



Na víkend prišlo do Ždiaru aj množstvo turistov a podľa starostu situáciu veľmi nezľahčujú. "Niektorí nie sú zvyknutí na také množstvo snehu, odstavia svoje vozidlá a vytvoria tak prekážku na ceste, takže mechanizmy nemajú kadiaľ prejsť," dodal Bekeš.



Mimoriadna situácia naďalej trvá aj v meste Svit. "Nezlepšilo sa to, všetka technika je v teréne, čistíme mesto a sneh už musíme odvážať. Obávame sa toho, čo prinesie vietor, ktorý hlásia," uviedla primátorka Dáša Vojšovičová. Odhaduje, že napadlo približne pol metra snehu a ďalší sfúkava z okolitých častí mesta.



Prvý kalamitný stupeň vyhlásili cestári v celom podtatranskom regióne a už aj v okrese Stará Ľubovňa. Spolu s políciou odporúčajú vodičom radšej v sobotu nejazdiť, pokiaľ to nie je naozaj nutné. Vodiči na sociálnej sieti upozornili na kolónu na diaľnici D1 Poprad - východ, ktorá je podľa nich neprejazdná, mala sa tam stať aj reťazová nehoda. Nulová viditeľnosť a extrémny vietor je podľa vodičov tiež vo Vysokých Tatrách.





Počasie komplikuje vlakovú dopravu, pre padnuté stromy platia obmedzenia



Nepriaznivé počasie komplikuje vlakovú dopravu. Pre popadané stromy na tratiach sú viaceré vlaky odrieknuté alebo meškajú. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na sociálnej sieti.



Na viacerých úsekoch je doprava prerušená. "Momentálne je vplyvom počasia od 07.45 h prerušená doprava napríklad v úseku Smolenice - Dúbrava (padnutý strom) a od 08.00 h v úseku Medzibrodie - Oravský Podzámok (padnutý strom)," uviedla pre TASR hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



Situáciu komplikuje aj silné sneženie. ŽSR preto zaviedla opatrenia, ako frézovanie a odpratávanie snehu.



Mimoriadnu situáciu vyhlásilo aj mesto Liptovský Hrádok



Mimoriadnu situáciu vyhlásilo v piatok (3. 2.) večer v dôsledku neustáleho sneženia aj mesto Liptovský Hrádok (okres Liptovský Mikuláš). Informovalo o tom na svojom webe. Komunikácie sú podľa mesta ťažko prejazdné, až neprejazdné.



"V tomto období dosiaľ napadlo 40 centimetrov, miestami až 50 cm snehu. Mesto doposiaľ sneh len odhŕňalo a neodvážalo ho. Po opätovnom snežení ho už nie je kde odhŕňať, lebo sa vytvorili mantinely. S vlastnými a zazmluvnenými mechanizmami na zimnú údržbu mesto nie je schopné pri súčasnom dlhodobom snežení udržať prejazdnosť miestnych komunikácií. Je nutné nasadiť ťažké mechanizmy, ktoré zabezpečia nakladanie a odvoz snehu na určené miesta v intraviláne mesta," uviedlo.



Mesto stanovilo režimové opatrenia - obmedziť pohyb obyvateľov motorovými vozidlami, uvoľniť miestne komunikácie pred rodinnými domami, preparkovať automobily z miestnych komunikácií do dvorov a priestranstiev, aby mesto mohlo zabezpečiť ich zjazdnosť, umožniť prejazd po mestských komunikáciách prednostne vozidlám záchranného systému.



Pre kalamitu vyhlásili v piatok (3. 2.) do 16.00 h mimoriadne situácie v 27 samosprávach v Žilinskom kraji. Neskôr k ním pribudli aj ďalšie. Išlo najmä o mestá a obce v okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo, Čadca a Žilina.