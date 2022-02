NA CESTÁCH OPATRNE: Pozor na zľadovatený sneh aj hmlu

Bratislava 11. februára (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Výnimkou je cesta III. triedy medzi Tatranskou Štrbou a Šuňavou, kde je doprava uzatvorená pre snehové záveje. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk.



Vodiči by si podľa cestárov mali dávať pozor na zľadovatený sneh na horskom priechode Vrchslatina a na úsekoch ciest Liptovský Hrádok a Tatranská Lomnica. V lokalitách Milhosť, Čaňa, Lipany, Košice a Záborské je hlásená hmla a znížená dohľadnosť na 50 metrov.



Cestári upozorňujú aj na úsek cesty Srdiečko - Bystrá, kde je úsek zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá. Fačkovské sedlo je uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov. Cesty v oblasti Banské - Herľany a Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sú uzavreté pre všetku dopravu.