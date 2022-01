Cesty môže v hornatejších oblastiach pokrývať sneh, tvoria sa aj hmly

Bratislava 2. januára (TASR) – Cesty môže v hornatejších častiach stredného a východného Slovenska pokrývať snehová vrstva. V niektorých oblastiach sa v nedeľu podvečer tvoria hmly. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky horské priechody (HP), diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej až tretej triedy sú zjazdné. "Miestami zľadovatený sneh hrúbky od jedného do dvoch centimetrov sa nachádza na ceste II/584 Pavčina Lehota - Jasná, II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v obvodoch Lučatín a Polkanová," spresnila SSC s tým, že v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa môže nachádzať vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov.



Zľadovatený sneh do jedného centimetra sa miestami nachádza na ceste HP Vrchslatina. Kašovitý alebo utlačený sneh do dvoch centimetrov hrúbky je miestami na HP Dobšiná a Grajnár.



Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje v lokalitách Haniska, Milhosť, Košice - krematórium. "V lokalitách Košice - mesto, Kráľovský Chlmec, Sečovce, Moldava nad Bodvou, Lučenec, Lipany, Fiľakovo, Dargov, Bytčica, Trebišov a Vajkovce je hmla s dohľadnosťou do 100 metrov a na viacerých úsekoch severného a východného Slovenska s dohľadnosťou do 200 metrov," upozornili cestári.