Cesty sú v hornatejších častiach pokryté kašovitým až utlačeným snehom

Bratislava 28. decembra (TASR) - Cesty prvej až tretej triedy sú v hornatejších častiach Slovenska pokryté kašovitým až utlačeným snehom. Všetky diaľnice a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Na úseku rýchlostnej cesty R3 Trstená-sever - Tvrdošín-sever sa miestami nachádza kašovitý sneh v hrúbke do dvoch centimetrov. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Horské priechody (HP) sú pri zvýšenej opatrnosti zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. "HP Donovaly a Vrchslatina majú na vozovke miestami až súvisle zľadovatený sneh v hrúbke do dvoch centimetrov. Na HP Huty, Podspády, Dobšiná, Štós je na vozovke utlačený sneh hrúbky od dvoch do troch centimetrov," upozorňujú cestári.



Kašovitý až utlačený sneh v hrúbke do dvoch centimetrov sa nachádza na HP Vernár, Zbojská, Súľová, Grajnár, Herlianske sedlo, Klenov, Fačkov a Cukmantel.