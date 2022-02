Cesty sú vo štvrtok ráno zjazdné, na niektorých miestach je silný dážď

Bratislava 17. februára (TASR) - Všetky horské priechody (HP), diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej až tretej triedy sú vo štvrtok ráno zjazdné. Povrch vozoviek je väčšinou vlhký až mokrý. Na niektorých úsekoch je silný dážď, v hornatejších oblastiach malá vrstva snehu. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Silný dážď s viditeľnosťou do 100 metrov je podľa SSC v lokalitách Vlčkovce, Nitra, Čierne-Polesie, Podzávoz, Vrútky, Zálužie, Čadca, Svrčinovec, Brodno, Turany, Skalité, Čadečka, Horelica a Banská Štiavnica.



Na horských priechodoch (HP) Donovaly a Čertovica sa nachádza kašovitý sneh do troch centimetrov hrúbky. Na HP Vrchslatina je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. "Úsek cesty II/584 Srdiečko - Bystrá (I/72) je zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá," upozorňujú cestári.