< sekcia Import
Cesty sú zjazdné, pozor si treba dať na sneh
Čerstvý až kašovitý, ale aj utlačený sneh sa podľa SSC nachádza na cestách I., II. a III. triedy najmä v severných hornatejších častiach Slovenska, ale aj na Podunajskej nížine.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. januára (TASR) - Cesty na Slovensku sú v pondelok ráno zjazdné. Pozor si treba dať najmä na čerstvo napadnutý, ale aj zľadovatený sneh. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
„Čerstvý sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovke diaľnice D3 na Kysuciach v oblastiach Skalité a Svrčinovec a tiež na diaľnici D1 v oblastiach Važec a Štrba. Na rýchlostnej ceste R3 v oblasti Tvrdošín, Trstená, Sedliacka Dubová a Martin, ako aj na R4 (obchvat Svidníka), sa na vozovke nachádza vrstva kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov,“ napísali cestári.
Čerstvý až kašovitý, ale aj utlačený sneh sa podľa SSC nachádza na cestách I., II. a III. triedy najmä v severných hornatejších častiach Slovenska, ale aj na Podunajskej nížine. Jeho hrúbka je jeden až tri centimetre, na Orave, Kysuciach a pod Tatrami miestami štyri až päť centimetrov. „Čerstvý sneh hrubý päť až desať centimetrov sa nachádza na cestách druhej triedy v oblasti Šamorín a Dunajská streda. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovke cesty II/531 Tisovec - Muráň,“ doplnila správa.
Uviedla tiež, že horské priechody (HP) sú zjazdné, no na severe sú pokryté vrstvou snehu. HP Príslop je neprejazdný pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. „Na HP Oravská Lesná je na vozovke vrstva kašovitého snehu hrubého štyri až päť centimetrov. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovkách HP Vrchslatina, Zbojská a Štós. HP Soroška, Biela Hora a Havran majú povrch vozoviek suchý,“ informovala SSC.
Cestári zároveň upozornili, že na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. Okrem toho platí v okresoch Trebišov a Čadca prvý stupeň kalamitnej situácie.
Ako dodala, vodiči by mali byť opatrní aj medzi 28. a 29. kilometrom cesty na horskom priechode Donovaly. Padajú tam skaly. Podobná situácia je aj na horskom priechode Šturec medzi šiestym a 13. kilometrom.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.
„Čerstvý sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovke diaľnice D3 na Kysuciach v oblastiach Skalité a Svrčinovec a tiež na diaľnici D1 v oblastiach Važec a Štrba. Na rýchlostnej ceste R3 v oblasti Tvrdošín, Trstená, Sedliacka Dubová a Martin, ako aj na R4 (obchvat Svidníka), sa na vozovke nachádza vrstva kašovitého snehu hrúbky do dvoch centimetrov,“ napísali cestári.
Čerstvý až kašovitý, ale aj utlačený sneh sa podľa SSC nachádza na cestách I., II. a III. triedy najmä v severných hornatejších častiach Slovenska, ale aj na Podunajskej nížine. Jeho hrúbka je jeden až tri centimetre, na Orave, Kysuciach a pod Tatrami miestami štyri až päť centimetrov. „Čerstvý sneh hrubý päť až desať centimetrov sa nachádza na cestách druhej triedy v oblasti Šamorín a Dunajská streda. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovke cesty II/531 Tisovec - Muráň,“ doplnila správa.
Uviedla tiež, že horské priechody (HP) sú zjazdné, no na severe sú pokryté vrstvou snehu. HP Príslop je neprejazdný pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov. „Na HP Oravská Lesná je na vozovke vrstva kašovitého snehu hrubého štyri až päť centimetrov. Zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na vozovkách HP Vrchslatina, Zbojská a Štós. HP Soroška, Biela Hora a Havran majú povrch vozoviek suchý,“ informovala SSC.
Cestári zároveň upozornili, že na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá dlhšie ako desať metrov. Okrem toho platí v okresoch Trebišov a Čadca prvý stupeň kalamitnej situácie.
Ako dodala, vodiči by mali byť opatrní aj medzi 28. a 29. kilometrom cesty na horskom priechode Donovaly. Padajú tam skaly. Podobná situácia je aj na horskom priechode Šturec medzi šiestym a 13. kilometrom.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.