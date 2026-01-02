< sekcia Import
Cesty sú zväčša zjazdné, miestami pokryté kašovitým snehom
Vodiči by si mali dať tiež pozor na padanie skál na horskom priechode Donovaly od 28. kilometra po 29. kilometer, ako aj na horskom priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Cesty na Slovensku sú zväčša zjazdné. Miestami, najmä vo vyšších polohách, sa vodiči môžu stretnúť s vozovkou pokrytou kašovitým snehom. Na horskom priechode Besník sa okrem toho tvoria snehové záveje. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
Vodiči by si mali dať tiež pozor na padanie skál na horskom priechode Donovaly od 28. kilometra po 29. kilometer, ako aj na horskom priechode Šturec od šiesteho po 13. kilometer. „Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky,“ doplnila SSC.
Správa ciest okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ uzavrela SSC.
