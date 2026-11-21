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Cez víkend bude oblačno až zamračené
Cez deň postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - V sobotu bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, v noci od cca 1300 m, cez deň už od cca 600 m sneženie. Cez deň postupne ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti.
Najnižšia nočná teplota 8 až 3, v údoliach ojedinele okolo 1, najvyššia denná 6 až 11, v Žilinskom kraji, na Spiši a severovýchode Slovenska 1 až 6 stupňov C.
Prevažne juhozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), sa cez deň postupne od severu zmení na severozápadný až severný. K večeru postupne vietor zoslabne. Na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor, v noci prechodne aj víchrica.
Vo výške 600 - 1000 m 4 až 1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m 1 až -1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -7 stupňov C.
V nedeľu jasno až polojasno, miestami, najmä na severe a východe, zamračené nízkou oblačnosťou. Ojedinele hmla. Cez deň od juhozápadu pribúdanie oblačnosti. Ojedinele slabé zrážky, na severe snehové.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach lokálne okolo -5, najvyššia denná 1 až 6, na juhozápade do 8 stupňov Celzia.
Slabý, na severe v noci a dopoludnia miestami západný vietor, na juhozápade popoludní východný do 6 m/s (20 km/h).
Zdroj: meteo.sk
Najnižšia nočná teplota 8 až 3, v údoliach ojedinele okolo 1, najvyššia denná 6 až 11, v Žilinskom kraji, na Spiši a severovýchode Slovenska 1 až 6 stupňov C.
Prevažne juhozápadný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), sa cez deň postupne od severu zmení na severozápadný až severný. K večeru postupne vietor zoslabne. Na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor, v noci prechodne aj víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 4 až 1 stupeň C.
Vo výške 1000 - 1500 m 1 až -1 stupeň C.
Vo výške 1500 - 2500 m -1 až -7 stupňov C.
V nedeľu jasno až polojasno, miestami, najmä na severe a východe, zamračené nízkou oblačnosťou. Ojedinele hmla. Cez deň od juhozápadu pribúdanie oblačnosti. Ojedinele slabé zrážky, na severe snehové.
Najnižšia nočná teplota 2 až -3, v údoliach lokálne okolo -5, najvyššia denná 1 až 6, na juhozápade do 8 stupňov Celzia.
Slabý, na severe v noci a dopoludnia miestami západný vietor, na juhozápade popoludní východný do 6 m/s (20 km/h).
Zdroj: meteo.sk