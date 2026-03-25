Charlie Sheen bez masky. Vlastnými slovami je divoká jazda Hollywoodom
Autor OTS
Bratislava 25. marca (OTS) - Charlie Sheen bol roky jednou z najvýraznejších, ale aj najkontroverznejších tvárí Hollywoodu. V memoároch Vlastnými slovami rozpráva svoj príbeh bez prikrášľovania, s iróniou, sebazničujúcou úprimnosťou a humorom, ktorý miestami mrazí. Výsledkom je kniha, ktorá nie je len spoveďou slávneho herca, ale aj fascinujúcim pohľadom do zákulisia sveta, kde sa úspech a pád často oddeľujú len tenkou čiarou.
Táto kniha nie je len o škandáloch, hoci ich ponúka viac než dosť. Je aj o tom, ako vyzerá život človeka, ktorý vyrastal v bezprostrednej blízkosti filmového sveta, rýchlo sa stal hviezdou a ešte rýchlejšie zisťoval, akú vysokú cenu si sláva pýta. Sheen rozpráva o úspechoch, pádoch, závislostiach, vzťahoch, nakrúcaní aj chorobe spôsobom, ktorý miestami pripomína stand-up, inokedy zas bolestivú spoveď.
Pre milovníkov filmu a televízie je veľkým lákadlom to, ako Sheen rozpráva o svojich najznámejších projektoch. Kniha ponúka pohľad zvnútra na filmy a seriály, ktoré poznajú celé generácie divákov, no zároveň ich zbavuje pozlátka.
O filme Čata píše ako o projekte, ktorý mu všetko zmenil a ktorý v ňom zároveň otvoril nebezpečný boj so slávou. Nie ako romantickú spomienku na veľký zlom, ale ako začiatok dlhej vojny, ktorá sa ho nasledujúce desaťročia pokúšala zničiť.
O to zaujímavejšie pôsobia jeho slová o Wall Street, kde ide úplne proti očakávaniu. Namiesto nostalgického obdivu priznáva, že k tomuto filmu nemá vrúcny vzťah a že vlastný výkon vnímal kriticky. Je to presne ten druh sebairónie a úprimnosti, ktorý robí memoáre presvedčivejšími.
Naopak, pri seriáli Dva a pol chlapa cítiť energiu, nadšenie a okamžité rozpoznanie hitu. Keď mu Chuck Lorre predstavil názov, Sheen vraj hneď vyhlásil: „Super, to bude hit.“ A presne tak to aj dopadlo. V knihe výborne fungujú práve tieto kontrasty – medzi ikonickými dielami, pri ktorých by čitateľ čakal hrdosť, a projektmi, ktoré Sheen hodnotí úplne inak, než by naznačovala verejná mienka.
Príbeh bez cenzúry
To najvýraznejšie, čo si z knihy odnesiete, je absolútna nefiltrovanosť. Charlie Sheen nehrá svätca, nebuduje si spätné alibi a nesnaží sa z vlastných zlyhaní robiť poetické epizódy. Priznáva alkohol, drogy, chaos, promiskuitu aj životné rozhodnutia, ktoré boli zničujúce pre neho aj ľudí okolo neho.
Silné sú aj pasáže o zdraví a chvíli, keď sa dozvedel svoju HIV diagnózu. Namiesto veľkých dramatických gest prichádza šok, ticho a napokon prekvapivý pocit úľavy. Práve v takýchto momentoch sa z knihy o extravagantnej celebrite stáva niečo viac – výpoveď o človeku, ktorý sa opakovane ocitol tvárou v tvár vlastnej konečnosti.
Čo na knihe vystihol Juraj Čurný?
Veľmi presne vystihol charakter tejto knihy aj hudobný a filmový odborník Juraj Čurný. O Sheenových spomienkach povedal: „Mal som pocit, že čítam vlastne spomienky filmového Keitha Richardsa.“ Je to mimoriadne trefné prirovnanie, pretože vystihuje nielen mieru chaosu, ktorú Sheen zažil, ale aj skutočnosť, že napriek všetkému stále stojí na nohách a dokáže o tom rozprávať s nečakanou otvorenosťou.
Čurný zároveň upozornil aj na extrémnosť Sheenovho života, keď hovorí o jeho drogovej minulosti, promiskuite, tlaku slávy a o tom, že priemerného človeka by niečo podobné zložilo oveľa skôr. A práve v tom spočíva aj fascinácia touto knihou. Nie je to príbeh usporiadaného života. Je to pohľad do sveta, ktorý môže na konzervatívnejšieho čitateľa pôsobiť ako hotové peklo, no zároveň ho nemožno prestať sledovať.
Ak hľadáte uhladené rozprávanie s poučkou na konci, toto nebude ono. Ak vás však láka výpoveď človeka, ktorý prežil neuveriteľné množstvo úspechov, škandálov, závislostí, vzťahových katastrof aj bolestivých zlomov, a ešte o tom dokáže rozprávať s humorom a rozprávačským talentom, potom je kniha Vlastnými slovami viac než dobrá voľba.
Z anglického originálu Book of Sheen (Gallery Books Subsidiary Rights Department, An Imprint of Simon & Schuster, LLC, 2025) preložil Radoslav Kozák.
Milan Buno, knižný publicista