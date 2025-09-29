Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
CHLADNÝ PONDELOK: Počasie bude oblačné, môžu sa vyskytnúť prehánky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať od 11 do 16 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR)- Polooblačno až oblačno, na severe prehánky. Teploty 11 až 16 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:



Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 5 a najvyššie denné teploty 13 až 16 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 2 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 3 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov Celzia.





Počasie na horách:


Vo výške 1000m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná teplota 10 stupňov Celzia.

Vo výške 1500m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná teplota 6 stupňov Celzia.

Vo výške 2000m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná teplota 3 stupne Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.





zdroj: meteo.sk
.

