CHLADNÝ PONDELOK: Počasie bude oblačné, môžu sa vyskytnúť prehánky
Teploty sa budú pohybovať od 11 do 16 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR)- Polooblačno až oblačno, na severe prehánky. Teploty 11 až 16 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 5 a najvyššie denné teploty 13 až 16 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 2 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 3 a najvyššie denné teploty 11 až 15 stupňov Celzia.
Počasie na horách:
Vo výške 1000m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná teplota 10 stupňov Celzia.
Vo výške 1500m prevažne oblačno, prehánky, najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná teplota 6 stupňov Celzia.
Vo výške 2000m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná teplota 3 stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk
