CHMELÁR: Systém je úplne prehnitý, riešenia preto musia byť radikálne

Zrušenie druhého piliera a zdravotných poisťovní

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku a vystúpenie z NATO

Lídri hnutia Socialisti.sk

Predsedom je politológ Eduard Chmelár. Podpredsedami sú básnik Martin Sarvaš, ľavicový aktivista Artur Bekmatov, zakladateľka iniciatívy vymazaných rodičov Beáta Janočková, ekonóm Daniel Patkoš a právnička Alica Mihale Razgyelová.

Bratislava 6. novembra (Teraz.sk) – Tri desaťročia od novembra 1989 stále tlačíme pred sebou tie isté vážne problémy, ktoré sa podľa lídra hnutia Socialisti.sk Eduarda Chmelára ďalej nabaľujú ako snehová guľa.povedal Chmelár v diskusii na Tablet.tv.tvrdí Chmelár.vyhlásil. Dodal, že jeho hnutie sa nehlási k tradícii totalitného systému, ktorý tu vládol pred rokom 1989.tvrdí.Podľa Chmelára sa Socialisti.sk hlásia k enviromentálnemu hnutiu, ktoré deklaruje, že problémy typu klimatická zmena sa v podmienkach kapitalizmu efektívne riešiť nedajú.povedal Chmelár.Hnutie Socialisti.sk je podľa neho postavené na enviromentálnom, socialistickom a mierovom pilieri. Konfederácii odborových zväzov (KOZ) Chmelár ponúkol možnosť podpisu memoranda, ktoré by bolo pre odbory právne nezáväzné, ale Socialisti.sk by sa v ňom zaviazali presadzovať ciele odborov v oblasti zlepšovania zamestnaneckého prostredia.spresnil.Podľa Chmelára by zamestnanci mali mať účasť na riadení podniku a ak je firma zisková, dokonca aj nárok na podiel zo zisku.povedal.Hnutie Socialisti.sk podľa neho presadzuje radikálne zmeny aj v sociálnej oblasti. Navrhuje úplné zrušenie druhého dôchodkového piliera, ako aj systému zdravotných poisťovní.vyhlásil Chmelár.tvrdí Chmelár, podľa ktorého by peniaze do zdravotníctva mali tiecť priamo zo štátneho rozpočtu. Druhý dôchodkový pilier sa podľa neho nezhodnocuje tak, ako sa očakávalo a budúcim penzistom hrozia nízke dôchodky.povedal Chmelár.dodal.Hnutie Socialisti.sk má vo svojom programe viacero ďalších radikálnych riešení, od výrazného sprísnenia zákona o preukazovaní pôvodu majetku cez zrušenie Slovenskej informačnej služby a jej nahradenie novou štruktúrou až po vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie.Zákon o preukazovaní pôvodu majetku má za cieľ postihovať privatizérov, ktorí prišli k majetkom nelegálne, zatiaľ sa však ukazuje ako neefektívny.povedal Chmelár.konštatuje Chmelár. Podľa neho však nedáva logiku, ak sa tvárime, že nelegálna privatizácia je problém iba v prípade obrovských majetkov.povedal. Chmelár tiež navrhuje vytvoriť špeciálnu prokuratúru len na korupčné prípady a vyčleniť ju zo subordinácie pod Generálnou prokuratúrou.Slovenskú informačnú službu (SIS) Chmelár nepovažuje za mimoriadne analyticky schopnú a podozrieva ju, že v nej pôsobia rôzne skupiny v rozpore s jej poslaním.tvrdí.Slovensko by podľa Chmelára malo v Európskej únii čo najintenzívnejšie presadzovať vytvorenie spoločnej európskej obrany a po jej vzniku vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie.tvrdí Chmelár, podľa ktorého je zmluva napísaná vágne a v prípade vojnového konfliktu by nám opäť hrozil mníchovský scenár.