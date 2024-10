ČHMÚ: Tohtoročný september bol v ČR najdaždivejším od roku 1961

Praha 14. októbra (TASR) - Tohtoročný september bol v Česku najdaždivejším od roku 1961. Na stanici v Jeseníkoch zaznamenali najvyšší denný zrážkový úhrn v histórii meraní - 386 milimetrov. Vo svojej správe to v pondelok uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Priemerný mesačný úhrn zrážok (na zrážkomerných staniciach v ČR) 179 milimetrov predstavuje 298 percent normálu 1991 - 2020. Ide o najvyššiu hodnotu septembrového zrážkového úhrnu a dokonca druhý najvyšší zaznamenaný (priemerný) mesačný úhrn zrážok na území ČR v období od roku 1961," spresnili českí meteorológovia. Najvyšší priemerný mesačný zrážkový úhrn zaznamenali v ČR v júli 1997 (204 mm), za september to bolo v roku 2007 (115 mm).



Vysoký úhrn zrážok bol podľa ČHMÚ spôsobený najmä extrémnymi zrážkami od 11. do 16. septembra. Zasiahnuté boli predovšetkým Jeseníky, Beskydy a juh krajiny. Na meteorologickej stanici Loučná nad Desnou v Jeseníkoch zaznamenali za deň takmer 386 milimetrov zrážok, čo je najviac od počiatku meraní. Bol tak prekonaný rekord z júla 1897.



Povodňový stav, ktorý po extrémnych zrážkach nastal, zasiahol podľa meteorológov celé územie Česka okrem západných Čiech. "Na mnohých sledovaných profiloch bol zaznamenaný tretí stupeň povodňovej aktivity a úrovne kulminačných prietokov v mnohých prípadoch prekročili dobu opakovania 50 rokov," spresnil ústav s tým, že najmä v povodí Odry a Moravy bola prekročená aj takzvaná storočná voda.



Nadnormálny bol september aj teplotne. Priemerná mesačná teplota vzduchu v republike, ktorá dosiahla 15 stupňov Celzia, bola o dva stupne vyššia než normál z rokov 1991 až 2020.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)