METEOROLÓGOVIA: Tornádo na južnej Morave dosiahlo kategóriu F4

Na snímke odstraňovanie škôd v juhomoravskej obci Lužice. Foto: TASR - Ivan Kríž

V tornádom zasiahnutom českom okrese búrajú domy určené na demoláciu

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Praha 2. júla (TASR) - Tornádo, ktoré minulý štvrtok zdevastovalo niekoľko obcí na juhu Moravy, spadalo do štvrtej z piatich kategórií Fujitovej stupnice intenzity. Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok zverejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Fujitova stupnica klasifikuje intenzitu tornád na základe škôd na stavbách a vegetácii. Rýchlosť vetra pri štvrtom stupni môže dosiahnuť 333 až 418 kilometrov za hodinu. Tornádo kategórie F4 môže spôsobiť ničivé škody a zrovnať so zemou aj dobre postavené domy, prípadne odniesť so sebou stavby so slabými základmi.V predbežnej správe ČHMÚ sa uvádza, že tornádo vo štvrtok 24. júna zasiahlo pás dlhý 26 kilometrov a široký 700 metrov, a to v čase od 19.10 h do 19.45 h. Sprevádzalo búrku označovanú ako supercela, ktorá postupovala z Horného Rakúska cez juhomoravské okresy Břeclav a Hodonín do Zlínskeho kraja.Tornádo výrazne zasiahlo obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, severnú časť mesta Hodonín a Ratíškovice. Na základe leteckého a pozemného prieskumu a konzultácie odborníkov mu priradili kategóriu F4, píše sa v správe. Okrem rozsiahlych škôd na majetku, vegetácii a infraštruktúre si vyžiadalo aj šesť obetí na životoch a približne 200 zranených.Podľa ČHMÚ predpokladali meteorologické modely riziko výskytu silných búrok, úder tornáda sa však dal predpovedať len veľmi ťažko. Extrémne prejavy búrok sa totiž väčšinou vyskytujú na veľmi malom území.ČHMÚ tiež konštatoval, že silné tornáda patria k extrémnym prejavom veľmi silných konvektívnych búrok a ich výskyt je veľmi ojedinelý, no "spoločnosť ani stavby nie sú na takéto výnimočné situácie pripravené".Na príprave meteorologického hodnotenia sa okrem ČHMÚ podieľajú aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a ďalší partneri. Odborníci aktuálne pokračujú v analýze zhromaždených údajov pre detailnejšiu správu. Ďalšie analýzy budú založené na medzinárodnej spolupráci výskumných tímov z Česka, Slovenska i Rakúska.V českých okresoch Břeclav a Hodonín, ktoré minulý týždeň vo štvrtok zasiahli silné búrky a tornádo, začali v piatok s búraním budov určených na demoláciu, informovala česká spravodajská stanica ČT24.Hasiči začali s demoláciou dvoch budov v obci Lužice, a to budovy bývalého zdravotného strediska a obecného bytového domu, ktorý donedávna obývali piati nájomníci. Na mieste sa nachádza 14 strojov a asi 20 hasičov.Pôvodne sa predpokladalo, že sa s demoláciou budov začne až budúci týždeň, nakoniec sa však uvoľnilo dostatočné množstvo ľudí a techniky a hasiči boli schopní začať s búraním už v piatok. Odhaduje sa, že demolácia potrvá až niekoľko mesiacov.ČT24 uvádza, že na demoláciu bolo určených až 170 objektov a predpokladá sa, že ich počet sa ešte zvýši, kedže statici stále vykonávajú obhliadky poškodených objektov. Tornádo pritom poškodilo až 1200 budov.Postihnuté obce v piatok opäť navštívil aj český premiér Andrej Babiš v sprievode vicepremiéra Jana Hamáčka, ktorí na mieste rokovali s energetickými firmami o prípojkách plynu a elektrickej energie. Podľa ich slov v oblasti ešte stále nemá prúd približne 1000 domácností.uviedol Babiš.Premiér poďakoval všetkým zúčastneným za "obrovské nasadenie" pri pomoci postihnutým regiónom. Spolu s Hamáčkom riešili tiež náhradné priestory pre miestneho lekára, ktorý v dôsledku tornáda došiel o ordináciu.Hamáček tiež uviedol, že počas noci spojazdnili aj poslednú železničnú trať medzi mestami Břeclav a Hodonín. Po tornáde ostalo totiž nepojazdných 24 železničných tratí.Na pomoc postihnutým obciam sa vyzbierala už jedna miliarda českých korún (39,1 milióna eur). Najväčšia suma je pritom zrejme na účte Diecéznej charity Brno, ktorá vyzbierala 247 miliónov českých korún (10,7 milióna eur).Podľa ČT24 ľudia z Diecéznej charity Brno, ako aj z ostatných neziskových organizácií v súčasnosti obchádzajú majiteľov poškodených domov a zisťujú, kto potrebuje koľko prostriedkov, aby sa peniaze následne mohli prerozdeliť.Silné búrky a tornádo zasiahli minulý týždeň vo štvrtok okresy Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji. Zahynulo šesť ľudí a zranenia utrpelo približne 200 ďalších.