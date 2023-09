V Česku hrozia prívalové zrážky aj krúpy

Praha 13. septembra (TASR) - Silné búrky sa v stredu popoludní, večer i v noci na štvrtok môžu objaviť v juhovýchodnej polovici Česka. Pred prívalovými zrážkami, krúpami a nárazmi vetra v stredu varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Búrky sa budú tvoriť v súvislosti so zvlneným studeným frontom, ktorý cez územie Česka postupuje od západu. "V silných búrkach sa ojedinele vyskytnú prívalové zrážky s úhrnmi 30 až 40 mm a najmä večer a v noci na Morave, kde môžu búrky prechádzať aj opakovane cez jedno miesto, aj vyššie," uviedli meteorológovia.



Neskôr popoludní sa podľa nich môžu vyskytnúť krúpy vo veľkosti do dvoch centimetrov a nárazy vetra okolo 70 km/h. Nad ránom by sa situácia mala upokojiť.



Pri prívalových zrážkach je možné očakávať zaplavenie podchodov, podjazdov či pivníc. Nárazy vetra môžu lámať vetvy stromov. "Je potrebné dbať na bezpečnosť najmä s ohľadom na nebezpečenstvo zásahu bleskom a úrazy padajúcimi a poletujúcimi predmetmi," upozornili meteorológovia. Pri šoférovaní odporúčajú znížiť rýchlosť.



Varovanie ČHMÚ platí od stredajšieho popoludnia do štvrtkových skorých ranných hodín v celom Juhomoravskom, Zlínskom, Olomouckom a Moravskosliezskom kraji a tiež v časti Vysočiny, Pardubického a Juhočeského kraja.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)