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Chomová: Desiata má obsahovať sacharidy, bielkoviny, tuky i vlákninu
Nutričná terapeutka neodporúča pýtať sa dieťaťa, čo chce na desiatu, ale namiesto toho mu ponúknuť dve konkrétne alternatívy, napríklad či chce do wrapu šunku, alebo syr.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Správna desiata do školy má obsahovať sacharidy, bielkoviny, tuky a vlákninu. Odporúča to nutričná terapeutka Katarína Chomová s tým, že deti budú mať vďaka všetkým týmto živinám stabilnú energiu i sústredenosť počas celého vyučovania.
Kvalitný základ (komplexné sacharidy) ako celozrnné pečivo, kváskový chlieb či ovsené vločky dodajú postupne sa uvoľňujúcu energiu pre mozog. Bielkoviny a zdravé tuky zase zasýtia na dlhší čas a zabránia náhlym výkyvom cukru v krvi. Zahŕňať môžu kvalitnú šunku s vysokým podielom mäsa, tvrdý syr, smotanový syr, vajíčko uvarené natvrdo, grécky jogurt, prípadne hrsť orechov či semienok, priblížila nutričná terapeutka.
Ako doplnila, čerstvosť a vlákninu zastúpi nakrájaná zelenina (uhorka, mrkva, paprika, reďkovky) alebo ovocie (jablko, bobuľové ovocie, banán). Zeleninu je podľa nej ideálne nakrájať na prúžky či pásiky, ktoré sa deťom ľahko jedia aj počas krátkej prestávky.
Chomová zároveň spomenula viacero rád ako inšpiráciu pre rodičov pri príprave desiaty. Môžu napríklad nakrájať celozrnný wrap natretý jemným tvarohom alebo smotanovým syrom, pridať plátok šunky s vysokým podielom mäsa, syr a prúžky chrumkavej papriky, na malé „slimáky“. Ako sladký variant uviedla grécky jogurt s trochou medu, posypaný ovsenými vločkami a čerstvými malinami alebo kúsok domáceho koláča z víkendového pečenia. Na desiatu radí okrem toho pripraviť napríklad aj malú misku so zmesou slnečnicových a tekvicových semienok, sušeného ovocia bez pridaného cukru alebo pár plátkov jablka posypaných škoricou.
Nutričná terapeutka neodporúča pýtať sa dieťaťa, čo chce na desiatu, ale namiesto toho mu ponúknuť dve konkrétne alternatívy, napríklad či chce do wrapu šunku, alebo syr. Dieťa podľa nej získa pocit kontroly a jedlo v škole skôr zje. Zároveň apelovala na prípravu jedla večer vopred. Pripomenula aj dôležitosť pitného režimu, pričom základom je podľa nej čistá voda, prípadne ochutená plátkom citróna, mätou alebo nesladený ovocný čaj.
Kvalitný základ (komplexné sacharidy) ako celozrnné pečivo, kváskový chlieb či ovsené vločky dodajú postupne sa uvoľňujúcu energiu pre mozog. Bielkoviny a zdravé tuky zase zasýtia na dlhší čas a zabránia náhlym výkyvom cukru v krvi. Zahŕňať môžu kvalitnú šunku s vysokým podielom mäsa, tvrdý syr, smotanový syr, vajíčko uvarené natvrdo, grécky jogurt, prípadne hrsť orechov či semienok, priblížila nutričná terapeutka.
Ako doplnila, čerstvosť a vlákninu zastúpi nakrájaná zelenina (uhorka, mrkva, paprika, reďkovky) alebo ovocie (jablko, bobuľové ovocie, banán). Zeleninu je podľa nej ideálne nakrájať na prúžky či pásiky, ktoré sa deťom ľahko jedia aj počas krátkej prestávky.
Chomová zároveň spomenula viacero rád ako inšpiráciu pre rodičov pri príprave desiaty. Môžu napríklad nakrájať celozrnný wrap natretý jemným tvarohom alebo smotanovým syrom, pridať plátok šunky s vysokým podielom mäsa, syr a prúžky chrumkavej papriky, na malé „slimáky“. Ako sladký variant uviedla grécky jogurt s trochou medu, posypaný ovsenými vločkami a čerstvými malinami alebo kúsok domáceho koláča z víkendového pečenia. Na desiatu radí okrem toho pripraviť napríklad aj malú misku so zmesou slnečnicových a tekvicových semienok, sušeného ovocia bez pridaného cukru alebo pár plátkov jablka posypaných škoricou.
Nutričná terapeutka neodporúča pýtať sa dieťaťa, čo chce na desiatu, ale namiesto toho mu ponúknuť dve konkrétne alternatívy, napríklad či chce do wrapu šunku, alebo syr. Dieťa podľa nej získa pocit kontroly a jedlo v škole skôr zje. Zároveň apelovala na prípravu jedla večer vopred. Pripomenula aj dôležitosť pitného režimu, pričom základom je podľa nej čistá voda, prípadne ochutená plátkom citróna, mätou alebo nesladený ovocný čaj.