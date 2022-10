Vedci:Čiastočky sadzí v pupočníkovej krvi môžu poškodiť orgány dieťaťa

Aberdeen 10. októbra (TASR) - Vedci po prvý raz objavili v pupočníkovej krvi mikročiastočky sadzí, ktoré by sa mohli dostať do tela nenarodeného dieťaťa a poškodiť vývoj jednotlivých orgánov. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorú v pondelok zverejnili britskí akademici. TASR správu prevzala zo spravodajskej stanice Sky News.



Čiastočky uhlíka sú schopné dostať sa cez placentu prostredníctvom pupočníkovej krvi do orgánov nenarodeného dieťaťa, čo by mohlo mať vplyv na ich správny vývoj. Vedci pripomínajú, že znečistený vzduch sa často spája s "rizikom predčasného pôrodu, nízkou pôrodnou hmotnosťou či nesprávnym vývinom mozgu". Pripomínajú tiež, že hlavná časť vývinu orgánov plodu sa odohráva ešte v maternici.



Akademici zapojili do štúdie 60 matiek s deťmi a analyzovali tiež tkanivo 36 detí, ktoré boli potratené medzi 7. a 20. týždňom tehotenstva. Čiastočky sadzí boli prítomné v telách matiek a detí, rovnako ako aj v každej analyzovanej vzorke tkaniva pľúc, mozgu a pečene plodov. Ich množstvo záležalo od toho, koľko znečisteného vzduchu matka počas tehotenstva vdýchla.



Čiastočky sadzí vznikajú pri spaľovaní nafty, uhlia a biomasy, pripomína Sky News.



Autori štúdie označili výsledky týchto skúmaní za "obzvlášť znepokojujúce". Dodali, že "úrady by mali vytváraním nariadení na ochranu kvality ovzdušia brať do úvahy i tento faktor a konať tak, aby ochránili najcitlivejšie štádiá vývoja dieťaťa".